Nhà tiên tri mù Baba Vanga nói về năm 2026: Người ngoài Trái Đất đến, và gì nữa?

HHTO - Bà Baba Vanga - nhà tiên tri mù được cho là đã nói đúng về nhiều sự kiện trong quá khứ - có một số dự đoán cho năm 2026, trong đó ấn tượng nhất là sự xuất hiện của người ngoài hành tinh (với một mốc thời gian cụ thể) và cả vấn đề nảy sinh với trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, bà Vanga còn tiên tri những gì cho năm 2026 nữa?

Nhà tiên tri mù Baba Vanga người Bulgaria đã mất năm 1996 ở tuổi 85, nhưng bà được cho là đã để lại những lời tiên tri cho rất nhiều năm sau, theo trang Mirror và NY Post.

Vì vậy, mỗi dịp đầu năm, người ta vẫn xem lại những lời tiên tri của bà cho năm đó và một số lời tiên tri được cho là đúng, gắn với những sự kiện lớn, chẳng hạn sự bùng phát dịch COVID-19.

Còn về năm 2026, bà Vanga nói rằng tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh sẽ đi qua bầu khí quyển của Trái Đất, muộn nhất là tháng 11/2026, nhưng bà không nói rõ về mục đích của những “người” đó khi ghé thăm Trái Đất.

Trong số những lời tiên tri của bà Vanga về năm 2026 còn bao gồm cảnh báo về sự căng thẳng giữa các cường quốc, gây ảnh hưởng đến toàn cầu.



Một bức tượng bà Vanga ở Bulgaria. Ảnh: Getty.

Có một lời tiên tri nữa là xã hội nói chung sẽ đi đến gần “điểm nguy hiểm”, liên quan đến công nghệ và đạo đức. Những người tin vào những lời tiên tri cho rằng lời cảnh báo này nói về sự phát triển của AI (trí tuệ nhân tạo) đến mức làm dấy lên nhiều vấn đề về đạo đức con người.



Tuy nhiên, bà Vanga cũng “tiên tri” rằng thế giới sẽ tồn tại đến năm 5079, tức là dù thế nào cũng còn rất lâu nữa.

Bà Vanga sinh năm 1911, còn được gọi là “Nostradamus của vùng Balkan” (theo tên của nhà tiên tri Nostradamus hồi thế kỷ thứ 16). Bà được cho là đã tiên tri đúng cả về việc Công nương Diana qua đời.

Bà Vanga được cho là đã tiên tri đúng một số sự kiện lớn trên thế giới. Ảnh: NY Post.

Mặc dù một số lời tiên tri của bà Vanga có vẻ rất đáng sợ, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng những lời đó không cụ thể, hơn nữa cũng có những lời tiên tri hoàn toàn không đúng với thực tế, cho nên những lời tiên tri dù của bất kỳ ai cũng được cho là không có cơ sở khoa học và nếu ai đọc thì đọc cho biết thôi chứ không nên tin theo.