Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội bắt đầu ấm dần nhưng bao giờ mới hết hanh khô?

Thục Hân
HHTO - Trời đã đỡ lạnh dần và ở Hà Nội ban ngày đang ấm dần lên, nhưng hanh khô thì vẫn duy trì do vẫn có không khí lạnh tăng cường (yếu). Dự báo Hà Nội sẽ tăng nhiệt cụ thể thế nào, và bao giờ mới hết hanh khô?

Vậy là những thời điểm rét nhất của đợt không khí lạnh này ở Hà Nội đã qua và nhiệt độ đã tăng vào sáng nay, 10/1, dù mới tăng ít, nhiệt độ thực đo lúc 5h30’ đã vượt 10oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Chiều nay Hà Nội cũng ấm hơn chiều qua, với nhiệt độ cảm nhận lên mức 22 - 23oC, chỉ là lạnh nhẹ.

Không khí lạnh đợt này đã suy yếu, và mặc dù lại có thể tăng cường trong ngày 11 hoặc 12/1 nhưng cũng nhẹ, gần như không thể đảo ngược được xu hướng tăng nhiệt mà chỉ kéo dài chuỗi ngày hanh khô, và ban ngày có lúc trời nhiều mây hơn một chút.

Dự báo đến ngày 13 - 14/1, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào trưa và chiều sẽ lên mức 24 - 26oC, đây là mức mát chứ không còn là lạnh nữa. Trong 2 ngày này, nhiệt độ cảm nhận buổi sáng sớm ở Hà Nội dự báo cũng sẽ lên đến 14 - 16oC, nhưng chỉ một lúc sáng sớm như vậy rồi tăng nhanh, trời ấm hơn nhiều so với hiện tại.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 11/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trời ấm lên nhưng hanh khô thì vẫn duy trì nên vẫn dễ gây viêm đường hô hấp, viêm da, đặc biệt ở những người có cơ địa nhạy cảm, dị ứng. Vì vậy, người dân vẫn nên che mũi - miệng khi ra ngoài, bôi kem dưỡng ẩm cho da…

Phải đến khoảng 14/1, khi gió Đông Nam bắt đầu “trội” hơn thì không khí mới ẩm hơn, và từ 15/1, dự báo Hà Nội hết hanh khô. Hiện tại các mô hình lớn đã khá thống nhất trong dự báo này nên khả năng chính xác là cao; nên nếu cần giặt giũ, dọn dẹp, phơi phóng thì người dân nên tranh thủ thực hiện trong mấy ngày hanh khô còn lại này.

Thục Hân
Thục Hân
