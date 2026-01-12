Bình luận phản cảm dùng tên giả nhưng bị công an phường gọi tên thật: Vì sao?

HHTO - Một ảnh chụp màn hình đang được chia sẻ rộng rãi, trong đó cho thấy một người dùng nickname viết bình luận không phù hợp trên trang Facebook của Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) nhưng bị công an gọi đúng tên thật trong câu trả lời.

Có một hình ảnh đang được đăng trên nhiều trang mạng xã hội, cho thấy trang thông tin điện tử của Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) phản hồi một tài khoản sử dụng nickname (biệt danh). Trong đó, tài khoản này có một bình luận vô căn cứ, và Công an phường Thanh Khê đã trả lời, gọi kèm cái tên được cho là tên thật.

Sau đó, người bị gọi đích danh đã xóa bình luận đi.

Bình luận của một người dùng nickname "được" Công an phường Thanh Khê trả lời. Ảnh: Facebook.

Nhiều cư dân mạng trên cả nước tỏ ra thích thú với hình ảnh này, một số netizen còn viết họ vào xem bài đăng vì… “anh Thanh Tình” - người bị công an phường gọi đúng tên. Còn một số người nửa đùa nửa thật thắc mắc rằng có phải Công an phường Thanh Khê đã… “hack” Facebook của “anh Thanh Tình” không, và có phải lực lượng chức năng dễ dàng tìm ra danh tính thật của một người dùng mạng xã hội hay không.

Nhiều người viết họ vào xem bài đăng "vì anh Thanh Tình". (Ảnh chụp màn hình Facebook).

Thực ra, đến hiện tại, chưa có thông tin chính thức xác nhận rằng trong trường hợp cụ thể này, cơ quan công an đã tiến hành xác minh danh tính người bình luận hay đơn giản là người này đã từng để lại tên thật ở đâu đó (trên trang cá nhân chẳng hạn). Nhưng nếu cơ quan công an đã xác định đúng tên người đó là Thanh Tình thì sự việc như thế này cũng không phải hoàn toàn mới.

Vì trong nhiều vụ việc khác đã được ghi nhận thì cơ quan chức năng tại Việt Nam có thể xác định chủ tài khoản mạng xã hội khi cần thiết, thông qua các quy trình pháp lý. Việc này thường cần sự phối hợp với các nền tảng mạng xã hội như Meta - đơn vị lưu trữ dữ liệu đăng ký, địa chỉ IP và lịch sử hoạt động của tài khoản.

Điều này cũng đúng ở nhiều nước khác: Các cơ quan thực thi pháp luật có thể, trong một số điều kiện nhất định, xác định được danh tính những người đứng sau các tài khoản mạng xã hội.

Cư dân mạng ở nhiều tỉnh thành khác cũng vào xem. (Ảnh chụp màn hình Facebook).

Nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng không theo dõi từng câu từng chữ trên tất cả các mạng xã hội như vậy. Việc xác minh danh tính chỉ được thực hiện trong những trường hợp cụ thể (ví dụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật), khi có căn cứ và yêu cầu phù hợp. Mục tiêu chính là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xử lý hành vi sai phạm, chứ không phải gây áp lực hay đe dọa người dùng mạng.

Việc các cơ quan công an dùng mạng xã hội đang trở nên phổ biến ở nhiều nước. Theo phân tích của trang Channel News Asia, cách làm này giúp thông tin chính thức trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người dân, đồng thời tăng tính minh bạch và sự tin cậy.

Tóm lại, người dùng mạng nên lưu ý rằng không gian mạng không tách rời đời sống thật và tính ẩn danh trên mạng cũng có giới hạn. Mỗi người dùng đều nên cẩn trọng, tôn trọng pháp luật khi đăng bài, bình luận, không nên nghĩ rằng mình có thể “nấp” sau một cái tên giả và thích làm thế nào cũng được.