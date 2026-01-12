Không phí 4G lướt MXH: Lan tỏa năng lượng tích cực từ "tặng sôcôla cho người lạ"

HHTO - Từ câu chuyện "tặng chocolate cho người lạ", nhiều bạn trẻ nhớ về những lần "chữa lành" cho người khác trước đây. Từ đó sống chậm lại để "nạp vitamin tích cực", giúp bản thân cũng vui vẻ, hạnh phúc lây.

Mới đây, một mẩu chuyện nhỏ được một chủ tài khoản Threads chia sẻ thu hút hơn 770K lượt xem cùng gần 1K bình luận. Bạn cho biết sự việc này xảy ra đã lâu nhưng đến nay ký ức chợt ùa về, mang theo nguồn năng lượng tích cực cho bản thân.

Bạn kể: "Có một lần mình đi mua đồ ở W., thấy một bạn nhân viên đang khóc nhưng cố giấu đi. Muốn hỏi thăm mà lại sợ làm phiền, chợt nhớ đồ ngọt làm người ta dịu hơn. Mình giả vờ hỏi về socola, để bạn ấy chọn giúp loại bạn thích nhất. Thanh toán xong hai phần, mình tặng lại bạn một phần. Bạn bất ngờ, cười rất tươi. Mình cười nói: "Hôm nay là ngày may mắn của anh, anh không có ai để chia sẻ, cho anh tặng em nhé". Rồi rời đi. Và kỳ lạ là, hôm đó thật sự may mắn thật".

Chỉ bằng một phát hiện tinh tế, một hành động tử tế, ấm áp, bạn đã nhận về vô vàn niềm vui cùng sự may mắn, còn "người lạ" thì tạm quên nỗi buồn mà nở nụ cười.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Thông điệp "vũ trụ cho đi sẽ nhận lại" nhanh chóng được đón nhận theo chiều hướng tích cực. Nhiều bạn trẻ đã chọn dừng lại, "sống chậm" và lướt đọc các câu chuyện được netizen chia sẻ, cũng như lan tỏa thêm nhiều "niềm vui nhỏ xíu".

- Cách đây không lâu, mình ra ngoài ăn tối và vô tình để quên điện thoại trên xe Grab. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh nên mình đã tìm lại được. Đó là một ngày mình cảm nhận rất rõ về nhân quả: Ban ngày mình mua đồ để ủng hộ một chị đang một mình nuôi con trai bị bại não, đến buổi tối thì chính mình lại là người nhận được sự giúp đỡ.

- Bạn nói thế làm mình nhớ lại hồi đại học có một lần mình ngồi ở ghế đá sân ký túc xá khóc nức nở (đến giờ thì mình không còn nhớ lý do lúc đó làm mình khóc nữa). Có một bạn nam đi qua đi lại nhìn nhìn, rồi bạn chạy đi đâu đó một lúc (chắc là căng-tin ký túc xá) quay lại đưa cho mình một bịch giấy "này, sao cậu khóc ghê thế"?

- Mình nhớ hồi mới tốt nghiệp, mình tìm được việc nhưng công việc rất áp lực và mình không dám bỏ ngang, mình đi làm mùng 2 Tết, ca về khuya, đang bệnh nặng, tủi thân cực. Hết ca mình đặt Grab về, anh Grab lì xì mình xong chúc mình năm mới vui vẻ. Thiệt lúc đó mình muốn khóc huhu với anh Grab. Câu chuyện của bạn làm mình nhớ tới anh Grab ý ạ. Dễ thương hết sức!

- Đọc bài chia sẻ của bạn, mình lại nhớ đến kỷ niệm một buổi sáng mình có việc đi đường Thụy Khuê, đang dừng xe do tắc đường thì có một cô nhờ mình chở bé con nhà cô đến trường cấp 2 Chu Văn An. Thế mình cũng đồng ý, em lên đi chị chở. Có dịp khác mình đi công tác Bắc Kạn, mình cần di chuyển vào khu vực sâu hơn mà ở đây không có xe buýt, không có xe ôm, thế đang lớ ngớ ngoài đường, có một anh tốt bụng cho đi nhờ.

- Mấy lúc mình thấy khó khăn cũng mở app chuyển tiền vào các quỹ từ thiện hoặc hoạt động xã hội, tự nhiên hôm sau việc đó được giải quyết suôn sẻ thật.

Ảnh minh họa từ Canva.

Ngoài ra, một phương pháp hữu ích giúp cân bằng lối sống tích cực là "hiệu ứng cánh bướm" cũng được mọi người cùng nhau thảo luận. Một bạn cho biết bản thân từng đọc được bài viết chia sẻ các việc làm lành mạnh khi bắt đầu một ngày mới: Buổi sáng ngủ dậy vươn vai đón nắng, trong lúc đánh răng mở một bài hát dễ thương hoặc nghe một câu chuyện hài hài.

"Lúc đó não sẽ bất giác cười ít nhất là 13 giây là nó sẽ tự động tăng dopamine lên. Mình mang tâm trạng tốt đó đi ra ngoài gặp gỡ mọi người, mọi người cũng thấy tốt lên và họ gặp người khác cũng vậy" - bạn nói thêm. "Đơn thuốc chữa lành" này được nhiều bạn gật gù đồng ý, xác nhận có mang lại hiệu quả.

Còn bạn, sau khi nhận "tín hiệu", bạn hãy hồi tưởng về một khoảnh khắc "gieo nhân - gặt quả" từng trải qua hay bắt đầu một việc làm tử tế để nuôi giữ nguồn năng lượng vui vẻ nhé!