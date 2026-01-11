Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Netizen đặt nghi vấn Linh Ka thi mùa 2 khi "chung khung hình" với dàn Em Xinh

Lan Anh

HHTO - Linh Ka bất ngờ xuất hiện cùng loạt nghệ sĩ nữ như 52Hz và Ánh Sáng AZA, làm dấy lên nghi vấn là một trong những nhân tố tiềm năng của Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

Thời gian gần đây, cái tên Linh Ka liên tục chiếm sóng mạng xã hội, không chỉ bởi những ồn ào xoay quanh đời tư tình cảm mà còn vì nghi vấn sẽ góp mặt tại chương trình Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

606204197-17936858334116786-1721244044615942163-n.jpg
Nguồn cơn xuất phát từ việc người hâm mộ phát hiện loạt điểm trùng hợp đáng chú ý trong video được cô nàng đăng tải thời gian gần đây.

Cụ thể, trong video TikTok mới nhất, Linh Ka xuất hiện cùng một nhóm nghệ sĩ nữ, trong đó gây chú ý đặc biệt là sự góp mặt của 52Hz và Ánh Sáng AZA - hai gương mặt từng tham gia Em Xinh "Say Hi" mùa 1. Bên cạnh đó còn có những cái tên như Cầm, An Trần…, tạo nên một “tổ hợp” quen mặt khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về dàn cast mùa 2 đang dần lộ diện.

Video do Linh Ka đăng tải.

Trước đó, 52HzÁnh Sáng AZA cũng nhiều lần bị cư dân mạng đồn đoán là “học sinh trao đổi” giữa hai mùa, tương tự trường hợp của NEGAV và Thái Ngân ở Anh Trai "Say Hi", khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và tương tác với các nghệ sĩ nữ khác.

Chính vì vậy, việc Linh Ka bất ngờ góp mặt trong cùng khung hình càng khiến tin đồn lan rộng. Đáng nói, ở mùa 1, Linh Ka từng vướng tin đồn tham gia chương trình nhưng cuối cùng lại vắng bóng, khiến khán giả đặt câu hỏi liệu sẽ có màn “phục thù” ở mùa 2?

linh-ka-10.jpg
Khi thông tin mùa 1 được công bố, cái tên Linh Ka cũng được dự đoán tham gia.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán ngày càng rầm rộ, phía Linh Ka vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, 52Hz - người xuất hiện cùng Linh Ka trong video, lại thẳng thắn lên tiếng đính chính. Cụ thể, khi một tài khoản bình luận hỏi: “Quay Live stage 1 đúng không?”, nữ ca sĩ đã trực tiếp phủ nhận việc đang ghi hình cho Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

.png
Theo 52Hz chia sẻ, đây chỉ là chuyến đi chơi thông thường của hội chị em.

Dù vậy, khả năng Linh Ka tham gia chương trình vẫn là chủ đề gây tranh cãi lớn. Một bộ phận netizen cho rằng cô nàng chưa thực sự là mảnh ghép phù hợp, nhất là khi những ồn ào tình cảm với Anh Trai Dương Domic vẫn chưa lắng xuống. Bên cạnh đó, các phát ngôn gây tranh cãi trong giai đoạn chưa nổi tiếng của Linh Ka cũng bị đào lại.

ava-1920-x-1080-px-1764724323518-1764724323945959292922.jpg
linhka1-zqkb.jpg
Linh Ka từng gặp không ít ồn ào về phát ngôn trong quá khứ.

Ở chiều ngược lại, khán giả vẫn bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng Linh Ka sở hữu "bộ kỹ năng" tương đối và hoàn toàn có thể trở thành “nhân tố bất ngờ” tương tự Châu Bùi. Sở hữu ngoại hình sáng, gu thời trang cá tính cùng kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật từ sớm, Linh Ka từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập nhảy trên mạng xã hội.

48734896311178492636891365083509422787777971n-101310-1764732167282-1764732167558938427455.jpg
Dù giọng hát chưa được đánh giá quá cao, nhưng về mặt trình diễn và hình ảnh, cô vẫn được xem là cái tên tiềm năng nếu đặt trong format một chương trình thực tế giải trí.

Trước Linh Ka, nhiều cái tên khác như An Trần, Cầm hay Pia Linh cũng từng được réo gọi. Nếu Cầm và An Trần “lộ hint” khi xuất hiện chung trong clip của Linh Ka, thì gần đây Pia Linh lại bất ngờ viral với đoạn video được cộng đồng mạng gọi vui là “chuyện tình bùng binh” cùng Ánh Sáng AZA và 52Hz.

thiet-ke-chua-co-ten-2026-01-10t153632718.png
Pia Linh, Cầm cũng là cái tên được netizen "thắp lửa" nhiều nhất.
image-34.jpg
Lan Anh
#Linh Ka #Em Xinh Say Hi #dàn cast #mùa 2 #nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục