Trước tứ kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam hay U23 UAE có nhiều lợi thế hơn?

HHTO - Ở tứ kết giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất). Nếu so sánh những yếu tố chung quan trọng thì mỗi đội có lợi thế ra sao trước trận tứ kết?

Như vậy là đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 đã được xác định là U23 UAE.

Nhìn chung thì khi thi đấu ở Saudi Arabia, U23 UAE có một lợi thế lớn là họ quen với thời tiết địa phương hơn (trời rất khô). Tuy nhiên, U23 Việt Nam lại có một lợi thế quan trọng là khoảng nghỉ giữa các trận: Đội tuyển của HLV Kim Sang-sik hoàn thành vòng bảng sớm hơn một ngày so với U23 UAE, nên có nhiều thời gian để phục hồi thể lực và chuẩn bị chiến thuật kỹ hơn.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE trong trận tứ kết. Ảnh: AFC.

Nhưng nếu nói về các trận đấu vòng bảng vừa qua thì U23 Việt Nam rõ ràng lại gặp nhiều thử thách hơn khi phải đá với toàn những đội có lối chơi mạnh về thể lực. Đặc biệt, U23 Việt Nam đã phải gặp U23 Saudi Arabia, là đội có chất lượng đội hình tốt và lợi thế sân nhà, lại có động lực cao trong trận cuối vòng bảng. Các cầu thủ của chúng ta cũng đã đá hết mình trong cả 3 trận để đứng đầu bảng A và vào tứ kết.

Còn U23 UAE ở vòng bảng đã phải gặp U23 Nhật Bản, đội được xem là ứng viên vô địch và U23 UAE đã thua 3-0. Nhưng nếu xét cả 3 trận vòng bảng thì U23 UAE dường như không duy trì sự ổn định xuyên suốt như U23 Việt Nam.

Dù sao, qua các trận vòng bảng, có thể thấy là các cầu thủ U23 Việt Nam có thể lực rất tốt. Ảnh: TPO.

Như vậy, mỗi đội đều có lợi thế và thách thức riêng. Trận tứ kết sắp tới (22h30’ ngày 16/1) là lúc mà cả hai đội đều phải thể hiện không chỉ chiến thuật mà còn cả sức bền, ý chí nữa; bởi khả năng giữ sự tập trung và thể lực trong 90 phút - hoặc hơn - có thể là một yếu tố quyết định kết quả trận đấu ở vòng loại trực tiếp này.