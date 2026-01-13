Lộ trình của U23 Việt Nam ở vòng loại trực tiếp U23 châu Á có thể thế nào?

HHTO - U23 Việt Nam đã toàn thắng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026, đứng đầu bảng A và bước vào tứ kết. Vậy lộ trình tiềm năng của U23 Việt Nam sẽ là thế nào ở vòng loại trực tiếp: Chúng ta có thể gặp những đội nào, và kịch bản nào đang được chờ đợi?

Đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng và lối chơi ấn tượng, đứng đầu bảng A và chính thức giành vé vào vòng tứ kết.

Tại giải U23 châu Á, sau vòng bảng, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng knock-out (đấu loại trực tiếp), bắt đầu là vòng tứ kết. Theo sơ đồ thi đấu thì U23 Việt Nam sẽ đá trận tứ kết vào ngày 16/1, dự kiến ở sân Prince Abdullah Al-Faisal, chính là sân mà chúng ta vừa thi đấu với U23 Saudi Arabia. Ở tứ kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội Nhì bảng B: Có thể là U23 UAE (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất) hoặc U23 Syria.

U23 toàn thắng ở vòng bảng U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC.

Nếu giành chiến thắng ở tứ kết, U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng bán kết diễn ra ngày 20/1. Trong trường hợp đó, U23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong trận tứ kết giữa đội Nhất bảng C và đội Nhì bảng D. Và nếu thứ tự các đội ở bảng C và D không thay đổi so với hiện tại thì U23 Việt Nam có thể chạm trán một trong các đội: U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc hoặc U23 Australia. Nhưng dù sao, tình huống này cũng còn tùy vào kết quả các trận tiếp theo ở các bảng đấu và vòng tứ kết.

Với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện, người hâm mộ có thể tin rằng U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo dấu mốc mới ở đấu trường châu lục. Ảnh: AFC.

Nếu tiếp tục vượt qua bán kết, U23 Việt Nam sẽ góp mặt ở trận Chung kết vào ngày 24/1. Hiện tại rất khó dự đoán là đội nào sẽ đi tiếp ra sao, nhưng ở nhánh đấu còn lại, U23 Nhật Bản - đội sớm giành ngôi Nhất bảng B - hiện được nhiều trang tin thể thao nhận định là ứng viên sáng giá cho một suất vào Chung kết.

Việc U23 Việt Nam vào Chung kết giải U23 châu Á 2026 rõ ràng cũng là kịch bản mà tất cả chúng ta đều mong đợi. Và dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tinh thần và phong độ của các cầu thủ cho thấy rằng U23 Việt Nam đang có nền tảng tốt để hướng tới những mục tiêu cao hơn tại giải đấu năm nay.