Một cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam bất ngờ bị kiểm tra doping dù không thi đấu

HHTO - Sau chiến thắng 1-0 đầy ấn tượng trước U23 Saudi Arabia tại lượt trận cuối vòng bảng VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ bởi thành tích chuyên môn mà còn bởi một tình huống diễn ra ngay sau trận đấu, khi một cầu thủ của đội bất ngờ được yêu cầu kiểm tra doping dù không vào sân thi đấu.

Theo đó, ban tổ chức giải đã tiến hành kiểm tra doping ngẫu nhiên đối với các cầu thủ của hai đội ngay sau khi trận đấu khép lại. Đáng chú ý, một cầu thủ U23 Việt Nam là Phi Hoàng - có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng không được HLV sử dụng trong suốt trận gặp U23 Saudi Arabia vẫn được triệu tập đi lấy mẫu kiểm tra. Tình huống này khiến không ít người bất ngờ, bởi nhiều ý kiến cho rằng việc kiểm tra doping thường chỉ áp dụng với các cầu thủ trực tiếp thi đấu hoặc có ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu.

Cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng - dù không ra sân trong trận gặp U23 Saudi Arabia nhưng vẫn được triệu tập đi lấy mẫu kiểm tra doping.

Tuy nhiên, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), công tác kiểm tra doping tại các giải đấu chính thức được thực hiện hoàn toàn ngẫu nhiên, áp dụng cho tất cả các cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, không phân biệt việc cầu thủ đó có ra sân hay không. Đây là quy trình bắt buộc nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và phòng chống gian lận trong thể thao.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ U23 Việt Nam được lựa chọn kiểm tra doping tại VCK U23 châu Á 2026. Ở những trận đấu trước đó tại vòng bảng, một số cầu thủ khác của đội cũng từng phải thực hiện quy trình tương tự sau khi trận đấu kết thúc. Điều này cho thấy việc kiểm tra doping là hoạt động thường xuyên, mang tính thủ tục và nằm trong khuôn khổ điều hành giải đấu của AFC.

U23 Việt Nam toàn thắng tại vòng bảng U23 châu Á 2026.

Chiến thắng trước U23 Saudi Arabia giúp U23 Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và đứng đầu bảng, qua đó tạo nên cột mốc đáng nhớ trong lịch sử tham dự VCK U23 châu Á. Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, những hình ảnh về sự chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của giải đấu cũng góp phần thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Tối 16/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng tứ kết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn tinh thần. Việc thường xuyên trải qua các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt cũng được xem là một phần của hành trình chinh phục những thử thách lớn hơn tại giải đấu năm nay.