Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Một cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam bất ngờ bị kiểm tra doping dù không thi đấu

LINH LÊ

HHTO - Sau chiến thắng 1-0 đầy ấn tượng trước U23 Saudi Arabia tại lượt trận cuối vòng bảng VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ bởi thành tích chuyên môn mà còn bởi một tình huống diễn ra ngay sau trận đấu, khi một cầu thủ của đội bất ngờ được yêu cầu kiểm tra doping dù không vào sân thi đấu.

Theo đó, ban tổ chức giải đã tiến hành kiểm tra doping ngẫu nhiên đối với các cầu thủ của hai đội ngay sau khi trận đấu khép lại. Đáng chú ý, một cầu thủ U23 Việt Nam là Phi Hoàng - có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng không được HLV sử dụng trong suốt trận gặp U23 Saudi Arabia vẫn được triệu tập đi lấy mẫu kiểm tra. Tình huống này khiến không ít người bất ngờ, bởi nhiều ý kiến cho rằng việc kiểm tra doping thường chỉ áp dụng với các cầu thủ trực tiếp thi đấu hoặc có ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu.

598458245-2670859279958132-235711778881333317-n.jpg
Cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng - dù không ra sân trong trận gặp U23 Saudi Arabia nhưng vẫn được triệu tập đi lấy mẫu kiểm tra doping.

Tuy nhiên, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), công tác kiểm tra doping tại các giải đấu chính thức được thực hiện hoàn toàn ngẫu nhiên, áp dụng cho tất cả các cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, không phân biệt việc cầu thủ đó có ra sân hay không. Đây là quy trình bắt buộc nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và phòng chống gian lận trong thể thao.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ U23 Việt Nam được lựa chọn kiểm tra doping tại VCK U23 châu Á 2026. Ở những trận đấu trước đó tại vòng bảng, một số cầu thủ khác của đội cũng từng phải thực hiện quy trình tương tự sau khi trận đấu kết thúc. Điều này cho thấy việc kiểm tra doping là hoạt động thường xuyên, mang tính thủ tục và nằm trong khuôn khổ điều hành giải đấu của AFC.

30.jpg
U23 Việt Nam toàn thắng tại vòng bảng U23 châu Á 2026.

Chiến thắng trước U23 Saudi Arabia giúp U23 Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm và đứng đầu bảng, qua đó tạo nên cột mốc đáng nhớ trong lịch sử tham dự VCK U23 châu Á. Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, những hình ảnh về sự chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của giải đấu cũng góp phần thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Tối 16/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng tứ kết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn tinh thần. Việc thường xuyên trải qua các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt cũng được xem là một phần của hành trình chinh phục những thử thách lớn hơn tại giải đấu năm nay.

coverfb-9866.jpg
LINH LÊ
#U23 Việt Nam #doping #trận đấu #U23 Saudi Arabia #bóng đá châu Á #kiểm tra doping #thành tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục