U23 Việt Nam 1-0 U23 Saudi Arabia: Chiến thắng được "tóm tắt" trong một bức ảnh!

LINH LÊ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hàng loạt pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Trung Kiên đã trở thành điểm tựa lớn nhất giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, qua đó giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng.

Trong thế trận chịu nhiều áp lực trước U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn duy trì được sự kỷ luật và chặt chẽ trong khâu phòng ngự. Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp hai, khi Đình Bắc tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để ghi bàn thắng duy nhất. Từ một pha tổ chức tấn công nhanh, tiền đạo này dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, đánh bại thủ môn đối phương, đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

615433890-26462856759971026-1258267317529562810-n.jpg
Đình Bắc ghi bàn ở phút thứ 66, ấn định tỉ số 1-0 của trận đấu.

Sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. U23 Saudi Arabia liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm, buộc hàng thủ U23 Việt Nam phải lùi sâu chống đỡ. Trong bối cảnh đó, Trung Kiên trở thành chốt chặn đáng tin cậy khi liên tiếp cản phá những cú sút xa uy lực và các pha đối mặt trong vòng cấm, giúp đội nhà bảo toàn lợi thế mong manh.

Trung Kiên được mệnh danh là "người nhện" của trận đấu. (Video: Ted Trần TV)

Màn trình diễn xuất sắc trước U23 Saudi Arabia tiếp tục khẳng định phong độ ổn định của Trung Kiên tại giải đấu năm nay. Sự chắc chắn của thủ thành này đóng vai trò then chốt trong hành trình toàn thắng của U23 Việt Nam ở vòng bảng, đặc biệt ở những trận đấu có tính chất quyết định.

img-8083.jpg
Bức ảnh được dân mạng gọi là "tóm tắt" của trận đấu diễn ra vào đêm 12/1. (Ảnh: VTV24)
img-8082.jpg

Chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia giúp U23 Việt Nam đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối. Theo điều lệ giải, đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại vòng Tứ kết sẽ là đội Nhì bảng B, và sẽ được xác định sau khi các trận đấu cuối cùng của bảng B khép lại vào tối 13/1.

615286784-26462856746637694-4342104408727650014-n.jpg
(Ảnh: AFC)

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ ra sân ở vòng tứ kết vào ngày 16/1, khung giờ 22h30 (giờ Việt Nam).

coverfb-9866.jpg
LINH LÊ
#U23 Việt Nam #U23 Saudi Arabia #bóng đá #vòng bảng #U23 châu Á #thủ môn Trung Kiên

