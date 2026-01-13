3 tháng đầu năm 2026, rét đậm, rét hại vẫn xuất hiện dù nền nhiệt cao hơn trung bình

HHTO - Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa Đông 2025-2026 tại Việt Nam có xu thế ấm hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên trong quý I/2026, rét đậm và rét hại vẫn có khả năng xuất hiện, đặc biệt ở khu vực Bắc Bộ và vùng núi cao, khi các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta.

Cụ thể, trong các tháng chính của mùa Đông từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và dải Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mức nhiệt trung bình có thể cao hơn từ 1,5-2,5 độ C. Với xu thế này, số ngày rét đậm, rét hại trong mùa Đông năm nay được dự báo ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, trong quý I/2026, đặc biệt là tháng 1 và tháng 2, các đợt không khí lạnh vẫn hoạt động và có thể xuất hiện những đợt tăng cường mạnh trong thời gian ngắn, gây rét đậm, rét hại cục bộ. Khu vực miền núi phía Bắc được cảnh báo có nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối trong những thời điểm nhiệt độ xuống thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Nguyên nhân của những biến động thời tiết trong giai đoạn này được nhận định có liên quan đến trạng thái ENSO đang trong xu thế chuyển dần từ La Niña sang trung tính. Dù nền nhiệt trung bình cao hơn, sự dao động khí quyển vẫn tạo điều kiện cho các đợt lạnh mạnh xuất hiện đan xen, khiến thời tiết có những đợt rét buốt ngắn ngày nhưng cảm nhận lạnh vẫn rõ rệt, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.

Nhiệt độ khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới.

Bên cạnh rét đậm, rét hại, từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 3/2026, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù với lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm, làm tăng độ ẩm không khí và cảm giác lạnh ẩm đặc trưng của giai đoạn cuối mùa Đông. Sang tháng 4/2026, hoạt động của không khí lạnh được dự báo giảm dần cả về tần suất và cường độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân, đặc biệt tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người già, trẻ nhỏ và bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong những đợt không khí lạnh mạnh có thể xảy ra trong quý I/2026.