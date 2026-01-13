Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cơ quan chức năng địa phương lên tiếng bảo vệ thương hiệu pate Cột đèn Hải Phòng

LINH LÊ

HHTO - Thức quà đặc sản này được chế biến từ các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Cột Đèn, đường Chùa Hàng, phường Lê Chân, chủ yếu bày bán tại khu vực chợ Cột Đèn và các tuyến phố lân cận, không liên quan đến Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Trước vụ việc thương hiệu Pate Cột đèn do các tiểu thương ở Hải Phòng sản xuất và kinh doanh bị ảnh hưởng sau vụ hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trong kho đông lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã lên tiếng để bảo vệ thương hiệu này.

Cụ thể, Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch Hải Phòng cho biết, hai sản phẩm này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Pate truyền thống nổi tiếng chợ Cột Đèn, được người dân và du khách lựa chọn mỗi khi đến với Hải Phòng, là một trong những đặc sản mang thương hiệu thành phố.

Khác với sản phẩm đóng hộp của Công ty đồ hộp Hạ Long có thời gian bảo quản dài, sản phẩm pate Cột Đèn truyền thống là pate tươi, có độ béo ngậy đặc trưng của mỡ phần tan chảy, mùi thơm của gan và tỏi phi, thường có hạn sử dụng ngắn, cần được bảo quản lạnh để giữ trọn vị nguyên bản.

statictttckinhtedothivn-zoom-1000-uploaded-tranthihuyentrang-2026-01-09-pate-cot-den-hai-phong-1-lrcr.jpg
Pate chợ Cột Đèn là một trong những món ăn đặc sản mang thương hiệu thành phố Hải Phòng. (Ảnh minh họa từ Internet)

Thức quà đặc sản này được chế biến từ các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Cột Đèn, đường Chùa Hàng, phường Lê Chân, chủ yếu bày bán tại khu vực chợ Cột Đèn và các tuyến phố lân cận.

Vì vậy, người dân và du khách cần nắm bắt thông tin để không bị ảnh hưởng đến tiêu dùng, đồng thời giúp các hộ kinh doanh pate Cột Đèn truyền thống ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

coverfb-9866.jpg
LINH LÊ
#pate Cột đèn #Hải Phòng #thương hiệu #dịch tả lợn #công ty Halong Canfoco #bảo vệ thương hiệu #dịch bệnh

