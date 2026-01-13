Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U23 Việt Nam giành vé vào Tứ kết, được fan Đông Nam Á cổ vũ khắp cõi mạng

Dương Kiều

HHTO - Những bài đăng cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong giải đấu U23 châu Á 2026 gây sốt trên mạng xã hội, được khen vì dễ thương và hài hước.

Sau chiến thắng 1 - 0 trước Ả Rập Xê Út vào tối 12/1, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức đặt chân vào vòng Tứ kết giải U23 châu Á 2026. Không chỉ giành suất đi tiếp, đội tuyển U23 Việt Nam còn tạo nên cơn sốt với chuỗi toàn thắng suốt vòng bảng, sở hữu điểm số xếp đầu bảng A. Từ đó, nhiều khán giả quốc tế, đặc biệt là các khán giả đến từ Đông Nam Á nói riêng đang vô cùng phấn khởi, dành sự ủng hộ rầm rộ trên mạng xã hội.

saudi-arabia-v-vietnam-livescore.jpg
U23 Việt Nam vào vòng Tứ kết giải U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út. Ảnh: AFC

Vừa qua, một fanpage bóng đá Philippines đã gây sốt với những bài viết ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu U23 châu Á 2026 với hình thức dễ thương, hài hước. Trước thềm bước vào trận đấu với đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út, trang này đã chèn ảnh đội tuyển U23 Việt Nam vào vị trí nhân vật Goku của Bảy Viên Ngọc Rồng, trong cảnh anh chàng dùng tuyệt chiêu Great Spirit Bomb lên đối thủ Frieza. Xung quanh, các đội tuyển U23 còn lại của khu vực Đông Nam Á được đại diện bởi các nhân vật như Piccolo, Krillin, Gohan... vốn đang hỗ trợ hết mình ở đằng sau để Goku toàn tâm toàn ý giành chiến thắng.

photo-6282819186299965031-y.jpg
photo-6282819186299965032-y.jpg
Bài đăng cổ vũ U23 Việt Nam của một fanpage bóng đá Philippines gây sốt mạng xã hội.

Hình ảnh dễ thương này thu hút lượng tương tác khủng trên mạng xã hội, cùng hàng loạt bình luận từ cư dân mạng khắp nơi, trong đó có cả Việt Nam. Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ với màn cổ vũ đáng yêu từ fanpage bóng đá nước bạn, đồng thời tự hào khi chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam được công nhận bởi cả fan quốc tế. "Việt Nam vô địch thì cả ASEAN đều ăn mừng", một cư dân mạng hài hước bình luận.

photo-6282819186299965033-y.jpg
Bài đăng tiếp theo sau khi U23 Việt Nam giành được suất vào Tứ kết, lấy cảm hứng từ Tom & Jerry.
a.jpg
Cư dân mạng Việt Nam tràn vào bình luận.

Trong vòng Tứ kết sắp tới của giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp lại nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan... Trong khi đó, những vị trí còn lại vẫn đang bỏ ngỏ, nhất là ở bảng D khi kết quả trận Thái Lan - Trung Quốc sẽ quyết định liệu Việt Nam có phải đại diện duy nhất từ Đông Nam Á bước tiếp hay không.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều
#Đội tuyển U23 Việt Nam #U23 Việt Nam #U23 châu Á 2026

