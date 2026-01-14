Netizen nói gì sau bài đăng cảnh báo về vườn thú mini tại trung tâm thương mại?

HHTO - Xu hướng đưa động vật vào trung tâm thương mại (TTTM) để "hút khách" đang gây chú ý. Tuy nhiên, một bài đăng cảnh báo từ tổ chức bảo tồn mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn luận về tính phù hợp của môi trường nuôi nhốt này.

Mới đây, bài đăng trên fanpage của một tổ chức bảo vệ động vật tại Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Bài viết ghi lại hình ảnh một cá thể Cầy vòi mốc đang nằm cuộn tròn trong lồng kính tại một khu vui chơi giải trí.

Ảnh: WildAct.

Theo nội dung được chia sẻ, cá thể này được cho là đang gặp các vấn đề về tâm lý do môi trường nuôi nhốt hạn chế, thiếu không gian ẩn nấp và chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng, tiếng ồn tại khu vực công cộng - những yếu tố được cho là không phù hợp với tập tính tự nhiên của loài.

Thực tế, mô hình "vườn thú trong nhà" hay việc các "nhân viên 4 chân" xuất hiện tại các trung tâm thương mại (TTTM) không còn quá xa lạ. Trước đó, những chú Capybara (chuột lang nước) cũng từng được đưa vào một số không gian giải trí với kỳ vọng mang lại sự "chữa lành", cảm giác an yên cho khách tham quan.

Đôi khi sự yêu thương vô tư có thể làm ảnh hưởng đến các loài vật. - Ảnh: Minh Đăng

Mục đích ban đầu có thể xuất phát từ việc tạo ra môi trường tương tác thú vị, mang thiên nhiên đến gần hơn với phố thị, tuy nhiên ranh giới giữa việc "yêu thương" và vô tình đẩy các loài vật vào tình thế khó khăn là chủ đề được Gen Z tranh luận gắt gao.

Dưới bài đăng, phần lớn bình luận đều bày tỏ sự e ngại về cách thức vận hành của mô hình này. Một bình luận chia sẻ thực tế: "Vườn thú này, trẻ con vào xong hay sờ vào động vật, hôm mình thấy đứa nhỏ sờ vào chuột, có đứa còn bóp nữa. Khổ thân động vật lắm...". Ý kiến này nhận được nhiều sự đồng tình khi cho rằng sự hiếu kỳ của trẻ em nếu không được hướng dẫn đúng cách sẽ trở thành nỗi sợ hãi cho thú nuôi.

Việc tiếp xúc liên tục có thể ảnh hưởng đến tâm lý của động vật. - Ảnh: Minh Đăng.

Bên cạnh đó, môi trường sống nhân tạo cũng là điểm nóng tranh cãi. Một netizen ví von: "Là động vật tự nhiên nhưng mang ra TTTM trưng bày mà không hề có cây cối, hay làm hang cho chúng ư? Không khác gì bắt người không biết bơi thả ra giữa biển". Không ít ý kiến cho rằng, dù là mục đích kinh doanh hay giải trí, việc tôn trọng tập tính sinh học của loài vật vẫn cần được đặt lên hàng đầu.

Môi trường thiên nhiên như Thảo Cầm Viên﻿ mới là nơi các loài thú thực sự thuộc về. - Ảnh: Tôn Huy.

Không dừng lại ở việc bày tỏ cảm xúc, nhiều bạn trẻ còn mong muốn vấn đề này được nhìn nhận một cách thấu đáo hơn. Thay vì chỉ trích gay gắt, cộng đồng mạng hy vọng sự việc sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh để các đơn vị liên quan cân nhắc kỹ lưỡng hơn về quy trình chăm sóc. Một tài khoản bình luận: "Việc nuôi nhốt động vật trong TTTM đang xuất hiện nhiều hơn, hy vọng sẽ sớm có những giải pháp hợp lý để đảm bảo môi trường sống lành mạnh cho các bé, tránh để sự việc đi quá xa".

Câu chuyện về những "người bạn nhỏ" sau lồng kính vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn. Sự việc để lại một dấu hỏi bỏ ngỏ cho cộng đồng: Liệu sự thích thú của con người có đang đánh đổi bằng sự tự do và sức khỏe của những sinh linh khác?