Từ mai Hà Nội hết hanh khô và giảm nắng, hôm nào sẽ là ngày cao điểm nồm ẩm?

Thục Hân
HHTO - Những ngày hanh khô ở Hà Nội sắp qua và trời sẽ chuyển gió Đông Nam, trở nên nhiều mây và ẩm hơn. Dự báo ngày nào sẽ nồm ẩm nhiều nhất trong đợt này, có ngày nào dễ mưa không?

Trong 1 - 2 ngày gần đây, các buổi tối và sáng sớm ở Hà Nội đã ẩm hơn rồi vì không khí lạnh yếu đi. Tuy nhiên, trưa và chiều thì trời vẫn hanh khô, nắng ấm.

Nhưng trạng thái hanh khô ở Hà Nội cũng chỉ duy trì nốt hôm nay, 14/1. Từ mai, trời dần ẩm hơn, nhiều mây hơn, gần như không có nắng hoặc nắng ít, vì vậy nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ (rồi sẽ tăng ngay vào hôm sau thôi).

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội là khoảng 25 - 26oC; chiều mai sẽ xuống mức 23 - 24oC, cũng vẫn là mức mát chứ không lạnh. Sang đến ngày 16/1 là nhiệt độ ở thời điểm tương ứng lại có thể lên mức 25 - 27oC rồi.

temp-jan14-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 14/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Các buổi sáng thì đang ấm lên rõ rệt, với nhiệt độ cảm nhận sáng sớm nay ở Hà Nội là khoảng 15oC, trong 2 ngày tới sẽ xấp xỉ 18oC. Như vậy, từ hôm nay đến cuối tuần thì cái rét hay lạnh không phải là đáng ngại nhiều nữa.

Trong vài ngày tới, điều ít dễ chịu hơn chính là ẩm. Hà Nội tăng ẩm dần, gió chủ yếu là Đông Nam. Các mô hình hiện tại đã thống nhất trong dự báo rằng ngày 17/1 sẽ là ngày ẩm nhất đợt này, có thể nồm ẩm cả ngày, sáng ra có thể mưa nhỏ rải rác.

temp-jan15-16-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm 15 - 16/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Kiểu thời tiết ấm và ẩm thực ra chỉ làm đỡ khô da, chứ có thể còn khiến nhiều người cảm thấy dễ mệt hơn là khi trời khô, nhất là những người bị hen suyễn, dị ứng đường hô hấp và dị ứng da. Ngoài ra, trời ấm và ẩm đã được chứng minh là còn dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, khiến nhiều người dễ bực bội và khó tập trung hơn.

Trong mấy ngày tới, khi trời ẩm hơn, người dân nên chọn các trang phục nhẹ (nhưng vẫn giữ ấm vào sáng và tối), tránh mặc đồ dày, bí; trong ngày vẫn nên uống nhiều nước.

ft1473.jpg
Thục Hân
