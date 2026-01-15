Trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE có một trọng tài Saudi Arabia: Giữ vai trò gì?

HHTO - Trong tổ trọng tài điều khiển trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 UAE, có một trọng tài là người Saudi Arabia. Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi: Vị trọng tài người Saudi Arabia sẽ có những trách nhiệm gì trong một trận đấu loại trực tiếp và có tác động đến tâm lý của U23 Việt Nam không?

Danh sách tổ trọng tài điều khiển trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã được công bố, và có một chi tiết khiến khán giả Việt Nam chú ý, đó là trọng tài bàn (trọng tài thứ tư): Ông Faisal Sulaiman A. Albalawi, người Saudi Arabia.

Ngay trận đấu trước, ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã thắng U23 Saudi Arabia, sau đó U23 Saudi Arabia phải dừng chân tại giải, nên người hâm mộ không khỏi có chút lo lắng và đặt câu hỏi là trọng tài bàn có vai trò thế nào trong trận đấu loại trực tiếp quan trọng này.

Đình Bắc và Văn Thuận của U23 Việt Nam tập luyện trước trận tứ kết. Ảnh: Tedtran TV.

Theo Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB), trọng tài bàn không trực tiếp điều khiển các tình huống trên sân, nhưng là “quản lý” khu vực kỹ thuật và là người dự phòng cho toàn bộ tổ trọng tài.

Trách nhiệm của trọng tài bàn bao gồm nhiều việc như: Giám sát quy trình thay người, hỗ trợ/ ra hiệu cho cầu thủ vào sân trở lại sau khi có sự chấp thuận của trọng tài chính, chỉ ra thời gian bù giờ tối thiểu vào cuối mỗi hiệp..., và có một việc rất quan trọng là thông báo cho trọng tài chính về hành vi thiếu trách nhiệm của bất kỳ người nào trong khu vực kỹ thuật, đặc biệt là ban huấn luyện 2 đội.

Quy định của IFAB về vai trò của trọng tài bàn. (Ảnh chụp màn hình IFAB).



Việc trọng tài bàn là người Saudi Arabia thực ra không đồng nghĩa với lợi thế hay bất lợi cho U23 Việt Nam hay U23 UAE, vì AFC không dựa trên kết quả đối đầu trước đó giữa các đội để phân công trọng tài, mà áp dụng các nguyên tắc độc lập, đảm bảo sự công bằng.

Nhưng tất nhiên, trong một trận đấu căng thẳng, chi tiết nào cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc cầu thủ. Vì vậy, với U23 Việt Nam, chắc chắn toàn đội, bao gồm cả ban huấn luyện, đều cần tập trung, phát huy tính kỷ luật, giữ “cái đầu lạnh” và tránh phản ứng ở khu vực kỹ thuật.

HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam. Ảnh: TPO.

Trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30’ ngày 16/1. Trọng tài chính là ông Heidari Payam, người Iran.