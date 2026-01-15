Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE có một trọng tài Saudi Arabia: Giữ vai trò gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong tổ trọng tài điều khiển trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 UAE, có một trọng tài là người Saudi Arabia. Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi: Vị trọng tài người Saudi Arabia sẽ có những trách nhiệm gì trong một trận đấu loại trực tiếp và có tác động đến tâm lý của U23 Việt Nam không?

Danh sách tổ trọng tài điều khiển trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã được công bố, và có một chi tiết khiến khán giả Việt Nam chú ý, đó là trọng tài bàn (trọng tài thứ tư): Ông Faisal Sulaiman A. Albalawi, người Saudi Arabia.

Ngay trận đấu trước, ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã thắng U23 Saudi Arabia, sau đó U23 Saudi Arabia phải dừng chân tại giải, nên người hâm mộ không khỏi có chút lo lắng và đặt câu hỏi là trọng tài bàn có vai trò thế nào trong trận đấu loại trực tiếp quan trọng này.

train.jpg
Đình Bắc và Văn Thuận của U23 Việt Nam tập luyện trước trận tứ kết. Ảnh: Tedtran TV.

Theo Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB), trọng tài bàn không trực tiếp điều khiển các tình huống trên sân, nhưng là “quản lý” khu vực kỹ thuật và là người dự phòng cho toàn bộ tổ trọng tài.

Trách nhiệm của trọng tài bàn bao gồm nhiều việc như: Giám sát quy trình thay người, hỗ trợ/ ra hiệu cho cầu thủ vào sân trở lại sau khi có sự chấp thuận của trọng tài chính, chỉ ra thời gian bù giờ tối thiểu vào cuối mỗi hiệp..., và có một việc rất quan trọng là thông báo cho trọng tài chính về hành vi thiếu trách nhiệm của bất kỳ người nào trong khu vực kỹ thuật, đặc biệt là ban huấn luyện 2 đội.

ifab.jpg
Quy định của IFAB về vai trò của trọng tài bàn. (Ảnh chụp màn hình IFAB).

Việc trọng tài bàn là người Saudi Arabia thực ra không đồng nghĩa với lợi thế hay bất lợi cho U23 Việt Nam hay U23 UAE, vì AFC không dựa trên kết quả đối đầu trước đó giữa các đội để phân công trọng tài, mà áp dụng các nguyên tắc độc lập, đảm bảo sự công bằng.

Nhưng tất nhiên, trong một trận đấu căng thẳng, chi tiết nào cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc cầu thủ. Vì vậy, với U23 Việt Nam, chắc chắn toàn đội, bao gồm cả ban huấn luyện, đều cần tập trung, phát huy tính kỷ luật, giữ “cái đầu lạnh” và tránh phản ứng ở khu vực kỹ thuật.

kim.jpg
HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam. Ảnh: TPO.

Trận tứ kết U23 Việt Nam - U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30’ ngày 16/1. Trọng tài chính là ông Heidari Payam, người Iran.

ft1473.jpg
Thục Hân
#u23 Việt Nam #u23 châu á 2026 #tứ kết u23 châu á 2026 #vai trò của trọng tài bàn #tứ kết u23 Việt Nam gặp đội nào #trọng tài bắt trận u23 việt nam u23 uae #tứ kết u23 việt nam u23 uae #trọng tài thứ 4 là gì

Xem thêm

Cùng chuyên mục