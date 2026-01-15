Ngày mai nhiệt độ Hà Nội lên gần 30 độ C, dự báo dễ mưa vào thời điểm nào?

HHTO - Trời đã đỡ rét nhưng ở Hà Nội lại chuyển ẩm, nhiều lúc nồm ướt. Riêng ngày mai, 16/1, dự báo nhiệt độ Hà Nội lên khá cao, còn đến cuối tuần lại có thể mưa. Cụ thể ở Hà Nội sẽ ấm lên đến đâu và có khả năng mưa cao nhất vào những thời điểm nào?

Hanh khô đã chính thức chấm dứt ở Hà Nội (và nhiều tỉnh thành miền Bắc nói chung). Trời chỉ còn rét nhẹ vào sáng sớm; như sáng nay, 15/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội đã lên đến 18oC rồi, có thể ngày mai còn nhích lên chút nữa.

Như đã đề cập trong bản tin trước, Hà Nội chuyển nhiều mây, ít nắng (hoặc có thể không nắng), nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay vào buổi trưa và chiều chỉ khoảng 23 - 24oC, là giảm nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua.

Thế nhưng ngày mai lại khác. Theo phần lớn các mô hình hiện tại, ngày mai ở Hà Nội rất ấm và ẩm, nhiệt độ cảm nhận buổi trưa và chiều có thể lên đến 28 - 29oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 16/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhiệt và ẩm đều tăng như vậy thực ra không dễ chịu, nhất là với trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh hen suyễn. Vì vậy, người dân lưu ý chọn trang phục linh hoạt trong ngày, nên bằng chất liệu nhẹ thoáng; nên ăn uống đồ ấm; nếu ra ngoài nên che mũi miệng.

Ngoài các buổi sáng từ hôm nay trở đi có thể có tình trạng “quá mù ra mưa”, thì dự báo trong 2 ngày cuối tuần (17 - 18/1) là thời điểm Hà Nội có khả năng mưa cao nhất trong đợt ẩm này. Tuy nhiên, nếu có mưa cũng chỉ là mưa nhỏ rải rác, nhanh hết, trên phạm vi hẹp, diễn ra chủ yếu vào buổi sáng. Dù sao, nếu người dân ra ngoài vào cuối tuần thì nên mang đồ che mưa hoặc có áo khoác chống nước và có mũ.



Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng sớm 17/1 (thứ Bảy tới). Những con số trong hình là lượng mưa trong 3 giờ. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Đợt ẩm này dự báo kéo dài 5 - 6 ngày, cho đến khi có đợt không khí lạnh tiếp theo, nhưng có thể cũng sẽ không khô hanh như đợt vừa rồi nữa.