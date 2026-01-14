Bí ẩn đằng sau video dài 140 năm trên YouTube khiến mạng xã hội sửng sốt

HHTO - Một tài khoản YouTube đăng tải video với độ dài 140 năm khiến mạng xã hội hoang mang, nhưng sự thật mới là điều gây bất ngờ hơn.

Một video bí ẩn trên YouTube đang thu hút sự chú ý toàn cầu với thời lượng hiển thị lên đến 1,234 triệu giờ, tức tương đương 140 năm, khiến hàng triệu người dùng internet tò mò và tranh luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng bất ngờ khi một video với thời lượng khủng thế này có thể được đăng lên YouTube, và lập tức gọi đây là video "dài hơi" nhất của nền tảng này từ trước đến nay.

Đoạn video dài 1,2 triệu giờ (tương đương 140 năm) khiến mạng xã hội hoang mang.

Được đăng tải bởi kênh @ShinyWR vào ngày 5/1/2026, video này mang đến một trải nghiệm kỳ lạ với thời lượng hiển thị hơn 1 triệu giờ xem, cùng phần ảnh xem trước đen xì. Thế nhưng khi bấm xem, con số đột ngột giảm xuống chỉ còn 12 giờ. Nội dung của video hoàn toàn trống rỗng, chỉ là một màn hình đen tối om và không có âm thanh hay hình ảnh nào khác.

Video thực chất chỉ dài hơn 12 giờ, đã hút hơn 3 triệu lượt xem sau gần 10 ngày đăng tải.

Tính đến nay, video đã vượt mốc 3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, hầu hết thể hiện sự bối rối và tò mò từ cộng đồng mạng. Phần mô tả video được viết bằng ký tự Ả Rập, dịch ra là "Hãy đến gặp tôi ở địa ngục". Video này thổi bùng lên những cuộc bàn tán xôn xao khắp mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một trò đùa, một thử nghiệm với giới hạn nền tảng, hoặc thậm chí là bằng chứng của... du hành thời gian.

Về tài khoản đăng video kỳ lạ này, đó là kênh @ShinyWR hoạt động từ Triều Tiên và tham gia YouTube từ ngày 31/7/2023. Ngoài video "140 năm", kênh còn sở hữu các nội dung dài bất thường khác như video kéo dài 294 giờ và 300 giờ, càng làm tăng thêm sự bí ẩn xung quanh tài khoản này.

Thông tin ít ỏi về tài khoản đăng tải video dài 140 năm.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau video này không phải một điều đáng sợ hay liên quan đến du hành thời gian, mà khả năng cao là kết quả của một lỗ hổng trên YouTube. Theo quy định của nền tảng, tài khoản đã xác minh chỉ được phép đăng tải video tối đa 12 giờ, và việc thời lượng thay đổi khi phát chính là dấu hiệu rõ ràng của sự bất thường. Nhiều chuyên gia và người dùng suy đoán rằng kênh @ShinyWR có thể đang khai thác lỗi hệ thống, hoặc thậm chí là một phần của trò chơi thực tế ảo. Một số ý kiến trên Threads cho rằng đây là một kênh thử nghiệm của YouTube, tương tự các tài khoản phát âm thanh lạ trước đây.

Dù cho có giả thuyết nào, video vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý, biến thành một "câu đố" hấp dẫn trên mạng xã hội để mọi người thi nhau tìm câu trả lời. Cho đến nay, phía YouTube chưa đưa ra bình luận chính thức.