U23 Việt Nam gặp U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026, lịch sử đối đầu ra sao?

HHTO - U23 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2026 sau khi khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Đứng đầu bảng A, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán U23 UAE - đội nhì bảng B trong trận đấu tranh vé vào bán kết, được xem là thử thách lớn với đội bóng trẻ Việt Nam.

U23 UAE giành quyền đi tiếp sau khi hòa U23 Syria 1-1 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó có cùng 4 điểm nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Đại diện Tây Á cho thấy lối chơi kỷ luật, thể lực dồi dào và thiên về kiểm soát thế trận - những yếu tố khiến họ luôn là đối thủ khó chịu ở các giải đấu trẻ châu lục.

Xét về lịch sử đối đầu, U23 UAE đang nắm ưu thế rõ rệt mỗi khi chạm trán U23 Việt Nam. Trong ít nhất 6 lần gặp nhau ở cấp độ U23 tại các giải chính thức và giao hữu quốc tế, U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trong 90 phút. Thành tích ghi nhận U23 UAE thắng 4, hòa 2; nếu tính cả các loạt luân lưu, đội bóng Tây Á giành phần thắng tới 5 lần.

U23 Việt Nam mở màn Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 với đối thủ U23 UAE.

Những lần đối đầu trong quá khứ đều để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Tại ASIAD 2014, U23 Việt Nam để thua U23 UAE với tỷ số 1-3 ở vòng knock-out. Đến ASIAD 2018, hai đội hòa 1-1 trong 90 phút ở trận tranh HCĐ, trước khi U23 Việt Nam thất bại 3-4 trên chấm luân lưu. Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam lần đầu giành được kết quả hòa 0-0 trước UAE ở vòng bảng. Trong các trận giao hữu gần đây, đặc biệt tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam cũng từng thua đậm U23 UAE với các tỷ số 0-3 và 0-4.

Những thống kê trên cho thấy U23 UAE phần nào được xem là “khắc tinh” của U23 Việt Nam ở sân chơi U23. Tuy nhiên, bối cảnh tại VCK U23 châu Á 2026 đang mang đến hy vọng khác. U23 Việt Nam bước vào tứ kết với phong độ cao, tinh thần tự tin cùng hàng thủ thi đấu chắc chắn, trong đó thủ môn Trung Kiên và các trụ cột phòng ngự đóng vai trò then chốt.

Cuộc đối đầu với U23 UAE vì thế không chỉ là bài kiểm tra về chuyên môn, mà còn là cơ hội để U23 Việt Nam phá dớp lịch sử, qua đó khẳng định vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.