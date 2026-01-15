Ứng dụng “Còn sống không?” của Trung Quốc lọt top lượt tải, có ích bất ngờ

HHTO - Một ứng dụng của Trung Quốc với ý tưởng cực kỳ đơn giản nhưng đã lọt top trong danh sách được tải về nhiều nhất ở nhiều nước vì nó cực kỳ có ích. Tuy nhiên, cái tên của ứng dụng nghe hơi đáng sợ nên đang gây tranh luận và nhiều người kêu gọi đổi tên.

Trong bảng xếp hạng các ứng dụng trên App Store Trung Quốc, có một ứng dụng bất ngờ lên top các app phải trả tiền được tải về nhiều nhất trong cuối tuần vừa rồi. App này có cái tên khá “thô”, phiên âm tiếng Trung là Sileme, có nghĩa là “Chết rồi à?”, theo trang CNA; còn trên App Store của các nước khác thì tên app là Demumu.

Ứng dụng này có giá 8 tệ (30.000 đồng), được miêu tả là dành cho những người sống một mình. Ý tưởng chung của app rất đơn giản: Mỗi ngày nó nhắc người dùng check-in một lần, chỉ bằng cách bấm một cái nút màu xanh. Nếu người dùng không check-in trong 2 ngày liên tiếp, app sẽ tự động thông báo bằng e-mail cho một người thân, do người dùng cài đặt sẵn từ đầu.

App "Sileme" đang đứng đầu về số lượt tải xuống ở Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Trang Global Times cho biết, số lượt tải app Sileme đã tăng vọt trong những ngày gần đây. Trên các mạng xã hội của Trung Quốc, nhiều người cũng nói chuyện về app này, một phần vì cái tên khá “đáng sợ” của nó.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc viết rằng đây là ứng dụng rất tốt, nhưng lại cảm thấy dùng nó thì dễ xui xẻo vì cái tên nghe “tăm tối”. Nên họ gợi ý đổi tên app thành Huozheme (Đang sống chứ?), hoặc Are You Okay? (Bạn ổn chứ?). Ngoài ra, netizen cũng mong muốn app sẽ có cả hình thức báo tin qua tin nhắn chứ không chỉ email.



Theo BBC, ứng dụng này xuất hiện lần đầu từ tháng 5/2025 với chi phí phát triển chỉ hơn 1.000 tệ (hơn 3,7 triệu đồng), và 3 nhà phát triển đều sinh sau năm 1995. Lyu, một người trong nhóm phát triển, nói với trang Financial Times rằng cái tên của app không nhằm “dọa dẫm” hay mang lại xui xẻo, mà “là một lời nhắc rằng chúng ta nên trân trọng hiện tại”.

Nhưng gần đây app bất ngờ được chú ý như vậy, nên đội ngũ phát triển app thực sự đang cân nhắc đổi tên, theo trang The Standard của Hong Kong (Trung Quốc).

Hình mình họa cách hoạt động của app: Người dùng được app nhắc bấm nút xanh một lần mỗi ngày; nếu 2 ngày liền không bấm là app sẽ gửi thông báo cho người thân. Ảnh: Moonscape Technologies.

Một chuyên gia mạng của Trung Quốc nói, app này đã đáp ứng một nhu cầu thực sự quan trọng trong xã hội, khi ngày càng nhiều người sống một mình và các vấn đề lừa đảo cũng đang “nóng”.

Theo CNA, đầu tuần này, app Sileme/ Demumu nằm trong top 2 ứng dụng phải trả tiền được tải nhiều nhất ở nhiều thị trường như Hong Kong, Singapore và Mỹ, cho thấy nhiều người tin vào sự hữu ích của app thế nào.