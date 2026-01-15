Những món quà lưu niệm "đậm đà Việt Nam" dành tặng bạn bè quốc tế, du học sinh

HHTO - Hiện nay, thị trường đồ lưu niệm đang nở rộ với đa dạng thể loại, mẫu mã. Vậy với nhu cầu tặng quà cho một người bạn ở nước ngoài hay gửi gắm kỷ niệm quê hương cho một người bạn đi du học, sẽ có những lựa chọn nào?

Văn hóa tặng quà lưu niệm từ lâu đã trở thành truyền thống tốt đẹp, nơi thể hiện tình cảm trân quý đối bạn bè vào mỗi dịp đặc biệt. Hiện nay, trong hành trình hội nhập và giao lưu văn hóa, những món quà mang dấu ấn quê hương luôn là "đại sứ thầm lặng", giúp kể câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam theo cách tinh tế và gần gũi nhất. Từ đó, nhu cầu tìm kiếm một món quà đậm "tinh hoa Việt" dành tặng bạn ngoại quốc hay bạn đi du học được nhiều người hướng đến.

Dưới đây là một số vật phẩm được nhiều người chọn "thêm vào giỏ hàng" cho chuyến "xuất ngoại".

Mô hình "Hà Nội thu nhỏ" sống động

Nếu đối tượng bạn cần tặng là người gốc Hà Nội, hay bạn muốn đưa hình ảnh Hà Nội xưa đến gần hơn với bạn bè quốc tế thì những mô hình làng quê Hà Nội là một lựa chọn "kim cương". Ý tưởng này gây chú ý bởi các mô hình "nhỏ tí hon" về một căn nhà cổ, góc bếp, vỉa hè, xe bán bánh mì, hàng trà đá, gánh hàng rong... được tái hiện một cách sinh động, khiến người xem bồi hồi, hoài niệm.

Vân Kiên

Vân Kiên là loại phụ kiện đeo ở cổ/vai xuất hiện sớm nhất khoảng vào thời nhà Lê. Cho đến thời Nguyễn, Vân Kiên trở nên phổ biến hơn, được các vũ công, ca kỹ sử dụng. Thời nay, Vân Kiên ra mắt với nhiều mẫu mã, màu sắc. Các thiết kế có vòng tròn đối xứng kết hợp cùng các họa tiết mang đậm hồn cốt Việt như tranh Đông Hồ, hoa văn trống đồng,... tạo sự sang trọng, quý phái. Món phụ kiện này được nhiều bạn trẻ lựa chọn phối cùng áo dài, cổ phục, lễ phục tốt nghiệp...

Khăn bandana

Vài năm trở lại đây, cùng với sự bùng nổ của hiện tượng "đu idol quốc nội", những chiếc khăn bandana - bộ nhận diện dành cho cộng đồng người hâm mộ của nhiều nghệ sĩ - dần trở nên quen thuộc với khán giả Việt. Cùng với đó, khăn bandana được thiết kế theo nhiều hoa văn, màu sắc khác nhau, các ý tưởng lấy cảm hứng từ hình ảnh di sản, văn hóa Việt Nam lần lượt ra đời. Một số sản phẩm khác như mũ, nón lá, móc khóa,... có "giao diện" cùng chủ đề cũng là một lựa chọn phù hợp, vừa mang tính ứng dụng, vừa mang ý nghĩa nhắc nhở về nguồn cội mỗi khi mang theo bên người.

Tranh xương lá, quạt xương lá

Tranh vẽ, tranh sơn mài là một trong những món quà được nhiều người lựa chọn để làm quà lưu niệm. Nay, mọi người có thêm một phát hiện thú vị khác - vẽ tranh trên xương lá, phổ biến là lá bồ đề sau đó đóng khung kính. Những bức tranh này không chỉ mang vẻ đẹp tinh xảo, mới lạ về hình thức mà còn cho thấy độ kỳ công, khéo tay của người làm khi tỉ mỉ, cẩn thận trong từng khâu chế tác, giúp món quà thêm phần ý nghĩa.

Tương tự, những chiếc quạt, chiếc nón được gắn kết thủ công từ xương lá bàng, sau đó tô sắc bằng hình vẽ chim công, chim phượng, hoa sen không "đụng hàng" cũng sẽ khiến đối phương "ưng bụng".

Ngoài ra, các món đồ thủ công mỹ nghệ vốn là một phần không thể thiếu tại nhiều nơi bán đồ lưu niệm. Bạn có thể lựa chọn một chiếc cốc/ lọ/ bát được làm từ gốm sứ, đất nung, một chiếc giỏ xách đan từ tre - nứa - mây, một chiếc mũ tết từ lá dừa, một chiếc quạt nan... hay một số món đồ trang sức, phụ kiện được làm từ khảm trai, thổ cẩm. Đây là những đồ dùng luôn hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày, được làm từ những vật liệu gần gũi, bền bỉ, dẻo dai gắn liền đời sống của người Việt sẽ giúp lan tỏa tích cực về hình ảnh đất nước quê hương ta.