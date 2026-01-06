Quà tặng bạn đọc: Phụ kiện thú bông treo túi và sách "Sài Gòn bao thương"

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHT - “Mở bát” năm mới, mời bạn đọc cùng săn móc khoá đáng yêu treo túi và đọc cuốn sách ghi lại những ngày không thể quên khi TP.HCM chống dịch COVID-19. Nhanh tay gửi thư đến nhà Hoa nhé!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Lạc vào thế giới đồ chơi treo túi dễ thương

Dainty Shop là thương hiệu chuyên về quà tặng và phụ kiện mang phong cách dễ thương - tinh tế - giàu cảm xúc, với mong muốn lan tỏa niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. Dainty tin rằng, một món quà không chỉ là vật trao tay, mà còn là cách gửi gắm sự quan tâm, yêu thương và những khoảnh khắc ấm áp.

z7331771074773-a0c39cda76cc12cdbccc21f8fb9066de.jpg

Không chỉ tập trung vào sự dễ thương, Dainty hướng tới sự sáng tạo, chỉn chu với vô vàn các phiên bản thú bông được cá nhân hóa.

z7331749260350-76d89bed87a6da49f45f46cd1c9ff612.jpg

Mỗi sản phẩm là sự kết hợp hài hòa đa phong cách giữa các nhân vật, trang phục đa sắc màu, charm và phụ kiện đa dạng theo chủ đề. Thiệp và bao bì đều được thiết kế và đóng gói thủ công, tỉ mỉ.

z7331771058106-cae310ea4efab87e1258baa8602e4dbe.jpg

Sản phẩm Dainty Shop phù hợp với cộng đồng yêu thích sự dễ thương, làm quà tặng cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cặp đôi. Với mức giá phù hợp, Dainty hy vọng có thể lan tỏa thật nhiều sự dễ thương và đồng hành cùng mọi người trong cuộc sống.

z7331749260349-5a5cd7b17532a843215a532a0bfa4deb.jpg

Quà tặng: 6 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được box quà tặng móc khóa trị giá 150.000 đồng từ Dainty Shop.

Đọc lại những ngày chống dịch lịch sử của Sài thành

Sài Gòn bao thương là quyển sách của nhà báo Vũ Kim Hạnh (Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao). Cuốn sách là những trang nhật ký đầy sức sống về tình người, giữa lòng thành phố trong những ngày tháng đại dịch hoành hành.

z6997642048651-ff728e67086c51060a4fb524a3624a41.jpg

Tác giả đưa bạn đọc trở lại khung cảnh quen thuộc Sài Gòn trong mùa dịch: Phố phường lặng im, dây phong tỏa giăng kín hẻm,... Trong góc tối ấy, sự sống vẫn ươm mầm từ những điều giản dị: Túi gạo treo trước cửa, bình oxy kịp đến tay, hay chỉ đơn giản là tin nhắn hỏi thăm bật sáng giữa đêm khuya.

z6997707619596-dc306363f15112c6f00504eb385fb759.jpg

Không khắc họa sự hy sinh bi tráng, nhà báo Kim Hạnh kể về những con người bình thường với tình thương “đời thường”. Để ta nhận ra tình người chỉ đơn giản là những hành động nhỏ nhưng xuất phát từ trái tim chân thành.

dsc03116.jpg

Quyển sách đến với bạn đọc như lời nhắc nhớ về sức mạnh cộng đồng và tình người trong biến cố đời sống.

dsc03121.jpg

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được quyển sách Sài Gòn bao thương trị giá 350.000 đồng từ tác giả Kim Hạnh và Saigon Books.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn món quà bạn thích trong số báo này, gửi email tiêu đề “Nhận quà HHT Online”. Nội dung email: họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn (hoặc SĐT phụ huynh nếu bạn chưa có điện thoại), kèm lý do bạn thích quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những bạn may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ và gửi tặng phần quà. Hạn chót chúng mình nhận thông tin là 16/1/2026 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine 21/1/2026.

Hạt Mè
