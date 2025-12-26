Hoa Học Trò số Tết Bính Ngọ 2026: Năm con ngựa phi nước đại là ngon luôn!

HHT - Nếu những to-do-list 2025 trôi qua “như muối bỏ biển” thì “chớp mắt một cái” đã lại đến năm mới 2026. Cơ hội để trở mình và phi nhanh hơn cùng chú ngựa mang tên Bính Ngọ đây rồi!

Không phải “HDPE là ngon luôn” như trend đang nổi như cồn trên Tóp Tóp, với số báo Tết Bính Ngọ HHT 1473, teen sẽ được cập nhật những bộ kỹ năng cần thiết, chuẩn bị hành trang xịn sò để cất cánh trên đường băng năm mới, sẵn sàng cho một năm “2026 là ngon luôn”.

Với một năm đã qua rực rỡ gấm hoa, hòa mình trong hàng loạt các “concert quốc gia” đầy tự hào, Gen Z Việt được chắp thêm đôi cánh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tết Bính Ngọ là cơ hội để nhìn lại và đi tới, yêu thương từng nếp văn hóa truyền thống đặc sắc, hòa nhịp cùng những đổi thay hiện đại, và sẵn sàng bứt phá để vươn tới đỉnh cao. Một số báo đầy ắp không khí ấm áp trọn vẹn của Tết ta và lấp lánh những niềm tin mới đang đợi bạn cùng những nghệ sĩ nổi bật của năm, những gương mặt triển vọng, những dự án sáng tạo từ người trẻ.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Như một lời tri ân, nhà Hoa còn dành tặng bạn đọc của số báo đặc biệt này một phụ kiện 2 trong 1 độc đáo: Day runner 2026 và Cẩm nang “Chiến thần IELTS”. Cùng lên kế hoạch cho một năm mới tưng bừng và gặt hái những quả ngọt cho hành trình học tập.