Quà tặng bạn đọc: Tặng sách về "tuổi thơ" Hoa Học Trò và móc khóa độc bản

HHT - Mời bạn đón đọc quyển hồi ký từ tác giả Nguyễn Như Mai về "tuổi thơ" của báo Hoa Học Trò, cùng cơ hội nhận voucher mua sắm phụ kiện độc bản đáng yêu nhé!

Hồi ức cùng tác giả nhà Hoa từ những ngày đầu tiên

Cậu bé ở hang và Hoa Học Trò là cuốn hồi ký của nhà báo, nhà văn Nguyễn Như Mai. Hồi ký kể lại hành trình hơn nửa thế kỷ của cậu bé sinh ra tại biên giới phía Bắc, học địa chất rồi làm biên tập viên sách khoa học, sau đó trở thành nhà báo góp phần khai sinh ra ấn phẩm Hoa Học Trò.

Tác giả đưa bạn đọc trở lại tuổi thơ ở vùng núi Cao Bằng: Sống trong hang đá, chạy giặc, đến trường theo tiếng kẻng. Giữa hoàn cảnh đó, ông bộc lộ niềm say mê chữ nghĩa: Lập nhóm bút học trò, làm báo tường Mặt Trời Mọc, gửi bài cho báo Thiếu niên Tiền phong và có món nhuận bút đầu tiên.

Trong mạch truyện, Hoa Học Trò là phần trung tâm của cuốn sách. Tác giả từ môi trường xuất bản khoa học chuyển sang báo Thiếu niên Tiền phong rồi cùng đồng nghiệp khai sinh, phát triển Hoa Học Trò - tờ báo tuổi teen gắn liền với nhiều thế hệ bạn đọc trẻ.

Nhà báo Nguyễn Như Mai cũng dành nhiều trang xúc động viết về đồng nghiệp, kể về kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bạn bè quốc tế trong Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới tại Algérie.

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được quyển sách Cậu bé ở hang và Hoa Học Trò từ NXB Kim Đồng.

Móc khóa cá nhân phiên bản hoạt hình

Bạn đang cần tìm một món quà vừa độc đáo, vừa ý nghĩa cho mỗi dịp sinh nhật, tốt nghiệp,…? Với niềm đam mê đóng gói, mỗi sản phẩm được Wapixapi gửi đi sẽ luôn chỉn chu và xinh đẹp, như liều “vitamin cảm xúc” giúp cải thiện tâm trạng, khơi dậy năng lượng tích cực cho người nhận.

Móc khóa Wapixapi được thiết kế với đa dạng màu sắc, chất liệu chắc chắn và hình dáng đáng yêu, đi kèm là những thông điệp, lời chúc may mắn của người gửi. Các bạn có thể đem theo bên mình như một sản phẩm đánh dấu chủ quyền, vừa độc lạ, vừa có tính cá nhân hóa cao.

Với Wapixapi, đây không chỉ là món quà nhỏ, mà còn là cách bạn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và niềm vui đến với những người thân yêu.

Hãy để Wapixapi cùng bạn biến mỗi món quà trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhé!

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được voucher trị giá 150.000 đồng từ Wapixapi (áp dụng khi mua hàng qua kênh online), HSD: 8/5/2026.