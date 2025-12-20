Hoa Học Trò 1472: Năm mới 2026 này, bạn không cần đi nhanh hơn!

HHTO - Có thể bạn sẽ nghĩ mục tiêu 2026 của mình là “cần cố gắng thêm”, nhưng thật ra, thứ chúng mình cần là học cách đi chậm lại.

Khi Buitruonglinh "bước ra ánh sáng"

Khép lại hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025 với ngôi vị Á quân cùng giải thưởng Anh Trai Tương Lai, buitruonglinh đã chứng minh nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn để học cách hiện thực hóa khát khao của chính mình.

Thế hệ Gen Z dẫn nhịp SEA Games 33

SEA Games năm nay chứng kiến nhiều gương mặt Gen Z với phong độ và bản lĩnh vượt tuổi. Kỹ năng, cá tính và tinh thần thi đấu của hội tân binh đang mở ra một diện mạo mới cho các môn thể thao.

Tình bạn diệu kỳ của MasonB

Dù không lọt vào Best 5 chung cuộc của Anh Trai “Say Hi” mùa 2, Mason Nguyễn và CONGB vẫn được nhiều hơn mất. Đôi bạn thân sinh năm 2000 “lãi đậm” một tình bạn chân thành, đánh dấu cái bắt tay giữa một rapper ”cool ngầu” và một idol luôn tràn đầy nhiệt huyết. Từ hai thế giới tưởng chừng xa cách, MasonB hòa hợp bất ngờ, từ đó giúp mỗi phía tìm thấy được phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình.

Tuyển sinh Đại học 2026: Thu hẹp “lối tắt”, teen làm thế nào để thoát bế tắc?

Mùa tuyển sinh Đại học 2026 chứng kiến việc nhiều trường giảm hoặc bỏ xét tuyển bằng học bạ - phương thức vốn được cho là giúp teen mở rộng cơ hội trúng tuyển và giảm áp lực thi cử. Đứng trước sự thay đổi, teen lo lắng, bối rối là điều dễ hiểu. Nhưng khi “lối tắt” dần thu hẹp, liệu điều đó có đồng nghĩa với bế tắc, hay chỉ là lúc chúng mình cần điều chỉnh chiến lược, chủ động thích ứng để nắm bắt những cơ hội mới đang mở ra?