Thiên Thần Nhỏ 541: Lên đồ ngay để ghé thăm 5 tọa độ mùa Giáng sinh

HHTO - Hãy tranh thủ cuối tuần này ghé thăm 5 địa điểm "đu trend" Giáng sinh siêu xinh, lên hình auto lung linh luôn nhé!

Noel an lành tại tiệm bánh trong mơ

Cứ mỗi mùa Giáng sinh về là các tween lại chờ đợi tiệm bánh Blue Dream Bread sẽ trang trí như thế nào để chiêu đãi bạn tới chơi nhà. Bởi thường ngày nơi đây đã giống một ngôi nhà bước ra từ truyện cổ tích, và nay còn rực rỡ hơn nhờ các góc trang trí vô cùng kỳ công. Mỗi khu vực không chỉ đặc biệt hơn nhờ các cây thông lung linh hay các món phụ kiện thông thường, từng chiếc khăn trải bàn, lót ly, tách trà, phụ kiện trên kệ tủ hay mọi ngóc ngách giờ đây đều như được nhân bản từ Pinterest ra, món nào dễ thương là quán có đủ cả.

ttn-4.jpg
ttn-5.jpg
Không gian tiệm bánh lung linh như cổ tích.

“Hô biến” hoa quả trở thành món khoái khẩu mùa lạnh

Khi trời lạnh, nhiều bạn sẽ thấy ngại khi ăn những loại quả nhiều nước như cam, dưa hoặc nho, đặc biệt nếu được cất trữ trong tủ lạnh. Lúc này, biến hoa quả thành đồ uống ấm là “chiêu” cực hợp lý. Nước táo hầm quế, sinh tố chuối cacao pha nóng, hay nước cam pha chút mật ong và gừng là những lựa chọn vừa thơm vừa dễ uống. Vị ấm nhẹ giúp cơ thể thoải mái hơn và bạn cũng nạp được kha khá vitamin mà không cần cảm giác “rùng mình” khi cắn vào miếng trái cây lạnh ngắt.

ttn-12.jpg
Bạn đã thử trà táo quế ấm áp chưa nào?

Làm thế nào để tự tạo may mắn cho mình?

Mùa lễ hội cuối năm, ai cũng thích chúc nhau may mắn. Và nghĩ đến năm mới thì ai cũng mong mình sẽ may mắn, nhỉ? Nhưng có phải chúng ta chỉ có thể ngồi chờ may mắn đến với mình không?

Về khoa học thì không đâu nhé! Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã nói rằng, đúng là có nhiều chuyện trong cuộc sống là ngẫu nhiên thật, nhưng may mắn không chỉ là chuyện “thần kỳ ngẫu nhiên” đâu, mà có một số thói quen sẽ khiến bạn dễ may mắn hơn. Vậy bạn có sẵn sàng tự tạo may mắn cho mình trong năm mới sắp tới?

ttn-1.jpg
ttn-8.jpg
ttn-9.jpg
ttn-10.jpg
ttn-11.jpg

Thiên Thần Nhỏ 541 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 15/12, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
