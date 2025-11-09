Quà tặng bạn đọc: Ngắm đồ ngủ siêu xinh và bỏ túi cẩm nang kỹ năng sinh tồn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHT - Nhà Hoa mang đến loạt quà tặng hấp dẫn cho bạn đọc đây! Từ voucher đồ ngủ xinh xắn đến cuốn cẩm nang sinh tồn “xử đẹp” mọi tình huống. Nhanh tay gửi thư về nhà Hoa để “xí” ngay phần quà cho riêng mình nha!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Đồ ngủ siêu xinh cho các nàng thơ

De Sleepwear là tiệm quần áo online có những bộ đồ ngủ siêu xinh cho teen. Các thiết kế của De mang vibe dễ thương, nhẹ nhàng, mềm mại và dễ chịu, giúp bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn trước khi chìm vào giấc ngủ.

anh-vuong.png

Điểm cộng lớn nhất của De nằm ở chất liệu muslin. Đây là loại vải siêu nhẹ, thoáng khí và mềm mịn. Mặc đồ ngủ của De, bạn sẽ cảm nhận sự dễ chịu, quên luôn cảm giác bí bách. Không chỉ êm ái, De Sleepwear còn chú trọng đến các thiết kế nhiều hoạ tiết xinh xắn, mang cảm giác dịu dàng và “kẹo ngọt” cho hội bánh bèo phải xiêu lòng.

instasavewebsite-465864004-861772282792910-6504532557178932913-n.jpg

Nếu teen đang muốn tìm một bộ đồ ngủ vừa xinh vừa thoải mái, đừng ngại ghé ngay De Sleepwear nhé! Biết đâu, bạn sẽ “phải lòng” ngay từ lần đầu chạm vải đó!

Bạn có thể ghé thăm De sleepwear ở :

Instagram: de.sleepwear__

Facebook: Dế Sleepwear

TikTok: de.sleepwear

anh-vuong-1.png

Quà tặng: 5 bạn đọc may mắn, mỗi bạn nhận được 1 voucher trị giá 150.000 đồng (áp dụng cho đơn từ 300.000 đồng) khi mua hàng tại De Sleepwear.

Cẩm nang sinh tồn dành cho teen

Quyển sách “Cẩm nang sinh tồn - The Worst-Case Scenario Survival Handbook” của tác giả Joshua PivenDavid Borgenicht vừa được Saigon Books phát hành, hứa hẹn là bí kíp bỏ túi không thể thiếu của teen trong mọi tình huống!

1-2-min.png

Cẩm nang sẽ hướng dẫn teen cách đối phó với nhiều loại tình huống nguy cấp. Từ cách thoát khỏi chiếc ô tô đang chìm, sống sót khi bị bắt làm con tin, tự cứu mình nếu bị lên cơn đau tim,... cho đến cách làm sạch nước. Mọi kỹ năng cần thiết đều được gói gọn trong Cẩm nang sinh tồn một cách sinh động và dễ hiểu.

dsc04119-1-min.jpg

Đặc biệt, sách đã được kiểm chứng bởi các chuyên gia nhiều lĩnh vực, từ quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, diễn viên đóng thế... đến kỹ sư đường sắt và các ngành nghề khác.

dsc04088-1-min.jpg

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được một quyển Cẩm nang sinh tồn từ Saigon Books.

dsc04350-min.jpg

Hướng dẫn nhận quà: Chọn món quà bạn thích trong số báo này, gửi email tiêu đề “Nhận quà HHTOnline”. Nội dung email: họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn (hoặc SĐT phụ huynh nếu bạn chưa có điện thoại), kèm lý do bạn thích món quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những bạn may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ SĐT và gửi tặng phần quà. Hạn chót nhà Hoa nhận thông tin là 16/11/2025 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine 18/11/2025.

image-1.jpg
Hạt Mè - Anh Thư
