Quà tặng bạn đọc: Set quà siêu xinh cho hội "bánh bèo" và sách hay về khoa học

Set quà siêu xinh cho hội "bánh bèo" và sách hay về khoa học

Góc nhỏ handmade cho những cô nàng điệu đà

iuquai__ là thương hiệu đồ handmade bằng vải, ra đời từ niềm yêu thích những món đồ nhỏ được làm bằng tay và cả sự kiên nhẫn. Thương hiệu tập trung vào các sản phẩm như: túi makeup, túi tote, hộp bút, lót ly, buộc tóc, kẹp tóc,… tất cả đều mang phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và gần gũi.

Mọi sản phẩm của iuquai__ đều được lựa chọn chất liệu kỹ lưỡng, phối màu pastel và họa tiết hoa nhí hài hòa. Điểm nhấn nằm ở những chi tiết nhỏ như chiếc nơ, đường ren hay cách may khéo léo, thể hiện sự chăm chút và tâm huyết của iuquai__.

Cửa tiệm iuquai__ phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những ai yêu sự dịu dàng, muốn tìm món đồ có cá tính riêng. iuquai__ mong mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ tiện dụng, mà còn mang lại cảm giác thoải mái và vui vẻ khi được bạn mang theo.

Quyển sách khoa học giải mã về sự bất tử

Why We Die - Sự thật về cái chết là một trong những tác phẩm khoa học - triết học nổi bật nhất năm. Quyển sách được viết bởi Venki Ramakrishnan, nhà sinh học đoạt Giải Nobel Hóa học 2009.

Cuốn sách đặt ra các câu hỏi nền tảng nhất về sinh tử của con người:

Vì sao chúng ta phải chết?

Có thể trì hoãn cái chết bằng công nghệ sinh học?

Nếu có thể sống lâu hơn, liệu điều đó có thực sự tốt?

Với văn phong sinh động, trực quan, tác giả Ramakrishnan biến những khái niệm phức tạp thành những hình ảnh dễ hình dung. Như so sánh tổn thương ty thể, phân chia tế bào, đột biến gen như một dàn nhạc chơi lệch nhịp hay một cỗ máy rỉ sét từ bên trong,... Qua đó, tác giả giúp teen xây dựng cách nhìn về sự sống, cái chết của con người.

Why We Die - Sự thật về cái chết không hứa hẹn phép màu hay giải pháp thần kỳ, mà cung cấp kiến thức và không gian suy tư để bạn đọc tìm câu trả lời về sinh tử và điều làm nên ý nghĩa đời người.

