Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Hoa Học Trò 1471: Nên chọn ngành mình yêu thích hay ngành "bắt nhịp" AI?

H2Team

HHTO - Nhiều teen đặt câu hỏi rằng nên theo đuổi ước mơ - chọn ngành yêu thích, hay hướng theo thực tế - chọn một ngành ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi AI. Cùng Hoa Học Trò 1471 đi tìm câu trả lời nhé!

Đột nhập Stranger Things: Thế giới “ngược” dạy cách sống “xuôi” chiều công nghệ

Cơn sốt toàn cầu đã chính thức quay trở lại “nhà chung” Netflix, sẵn sàng đốn tim hội cinefan dịp lễ năm nay với phần cuối cực “vuýp”. Nhưng bồ khoan vội chuẩn bị bắp nước chỉ để “cày” phim bởi chuyến tàu quay lại thị trấn Hawkins lần này còn ẩn chứa trọn bộ “bí kíp sinh tồn” thời 4.0 đó nha!

Lạc vào bản đồ Noel lấp lánh

Giáng sinh đang đến thật gần và khắp các trường THPT trên cả nước rộn ràng chuẩn bị loạt hoạt động cực xịn cho mùa lễ hội. Cùng khám phá bản đồ Noel lấp lánh tại các trường học của teen mình.

1471.jpg

Có một Quân A.P đáng yêu, mặn mòi

Cho đến hiện tại, Quân A.P từ chàng “boy phố” điển trai trở thành “út cưng” của Running Man Vietnam mùa 3. Mặc kệ trò chơi có khó nhằn hay phức tạp đến đâu, hay những tình huống đòi hỏi “tung hứng” duyên dáng cùng những người chơi khác, anh chàng đều không ngần ngại “lăn xả”.

1471b.jpg

Nhân Mã - Ma Kết tháng 12: Mở khóa phiên bản xịn hơn!

Đây là thời điểm mà ai cũng thấy trong lòng có đôi chút bâng khuâng, vừa hồi tưởng những gì đã trải qua suốt một năm dài, vừa tò mò về con đường tương lai đang chờ đợi mình phía trước.

Hoa Học Trò 1471 dự kiến phát hành từ ngày 17/12/2025 với giá 20.000 đồng tại các nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt mua tại các trang thương mại điện tử.

Lưu ý: Tại một số địa điểm, báo sẽ có trễ hơn từ 2 - 3 ngày tùy thuộc thời gian vận chuyển nên nếu không mua được báo, bạn hãy inbox cho fanpage Hoa Hoc Tro Magazine nhé!

coverfb.jpg
H2Team
#ngành học #đam mê #AI #tương lai #giáo dục #nghề nghiệp #ấn phẩm nhà Hoa #báo Hoa Học Trò #Hoa Học Trò 1471

Cùng chuyên mục