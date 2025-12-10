Hoa Học Trò 1471: Nên chọn ngành mình yêu thích hay ngành "bắt nhịp" AI?

HHTO - Nhiều teen đặt câu hỏi rằng nên theo đuổi ước mơ - chọn ngành yêu thích, hay hướng theo thực tế - chọn một ngành ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi AI. Cùng Hoa Học Trò 1471 đi tìm câu trả lời nhé!

Đột nhập Stranger Things: Thế giới “ngược” dạy cách sống “xuôi” chiều công nghệ

Cơn sốt toàn cầu đã chính thức quay trở lại “nhà chung” Netflix, sẵn sàng đốn tim hội cinefan dịp lễ năm nay với phần cuối cực “vuýp”. Nhưng bồ khoan vội chuẩn bị bắp nước chỉ để “cày” phim bởi chuyến tàu quay lại thị trấn Hawkins lần này còn ẩn chứa trọn bộ “bí kíp sinh tồn” thời 4.0 đó nha!

Lạc vào bản đồ Noel lấp lánh

Giáng sinh đang đến thật gần và khắp các trường THPT trên cả nước rộn ràng chuẩn bị loạt hoạt động cực xịn cho mùa lễ hội. Cùng khám phá bản đồ Noel lấp lánh tại các trường học của teen mình.

Có một Quân A.P đáng yêu, mặn mòi

Cho đến hiện tại, Quân A.P từ chàng “boy phố” điển trai trở thành “út cưng” của Running Man Vietnam mùa 3. Mặc kệ trò chơi có khó nhằn hay phức tạp đến đâu, hay những tình huống đòi hỏi “tung hứng” duyên dáng cùng những người chơi khác, anh chàng đều không ngần ngại “lăn xả”.

Nhân Mã - Ma Kết tháng 12: Mở khóa phiên bản xịn hơn!

Đây là thời điểm mà ai cũng thấy trong lòng có đôi chút bâng khuâng, vừa hồi tưởng những gì đã trải qua suốt một năm dài, vừa tò mò về con đường tương lai đang chờ đợi mình phía trước.