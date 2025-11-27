Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Thiên Thần Nhỏ 540: Học cách làm chủ chatbot, rinh ngay điểm tốt mùa thi

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Có rất nhiều cách để chúng ta tận dụng các ứng dụng AI, biến nó thành trợ lý học tập chất lừ bằng cách đặt câu lệnh đơn giản mà vẫn siêu - xịn - mịn.

Học nhanh, ghi điểm đỉnh với bí kíp 80/20

Với mấy bồ từng ước ao có bảo bối “bánh mì trí nhớ của Doraemon” trong hộc bàn thì phương pháp học 80/20 mà Chat GPT đề xuất sẽ là món bảo bối chân ái cho chúng mình trước mùa thi cử. Trước khi bước vào phòng thi mà kiến thức cứ bay đi đâu mất thì bạn đừng lo vì AI sẽ gợi ý cho chúng mình cách để nhớ lâu, học hiệu quả dù lượng bài học có rộng lớn đến đâu. Phương pháp này sẽ phát huy tối đa công lực khi bạn đã đọc sách thật kĩ, nắm được bài giảng của thầy cô và “over hợp” với giai đoạn ôn bài lần cuối trước khi thi.

ttn-7.jpg
Thay vì ỉ lại vào chatbot, hãy biến nó thành trợ thủ học tập của mình nhé

Làm sao để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm?

Tưởng tượng bạn đang thưởng thức món ăn yêu thích của mình, có thể là một chiếc bánh mì nóng hổi hay một ly trà sữa béo ngậy, nhưng đằng sau vẻ ngoài hấp dẫn ấy, một "sát thủ" thầm lặng đang rình rập, sẵn sàng tấn công mà bạn không hề hay biết. Khác với những loại vi khuẩn làm đồ ăn “có mùi” hay biến đổi màu sắc, Salmonella là một "ảo thuật gia" nguy hiểm, có khả năng "tàng hình" nên rất khó để nhận diện. Chúng có thể sống sót dai dẳng trong nước ở nhiệt độ phòng từ 2-3 tuần, trong đá 2-3 tháng!

ttn-10.jpg
Nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rình rập chúng mình

Thiên Thần Nhỏ 540 sẽ mách bạn cách phòng chống loại vi khuẩn này một cách đơn giản mà hiệu quả nhất đấy.

Chúng mình đều là những ngôi sao Giáng Sinh

Mỗi khi Giáng Sinh sắp đến, ai cũng nghĩ tới hình ảnh cây thông với những đồ trang trí lung linh. Và tất nhiên, nổi bật nhất chính là ngôi sao rực rỡ trên ngọn cây cao. Nhưng không chỉ những ngôi sao, mà con người cũng có thể “tỏa sáng” bằng sự tử tế, sự sáng tạo của mình. Bạn cũng vậy, cũng có thể là một “ngôi sao Giáng Sinh” theo cách riêng đấy! Hãy cùng Thiên Thần Nhỏ mang niềm vui Giáng Sinh ấm áp đến những bạn nhỏ khác nào.

ttn-11.jpg
ttn-5.jpg
ttn-6.jpg
ttn-12.jpg
ttn-13.jpg

Thiên Thần Nhỏ 540 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 1/12, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thiên Thần Nhỏ #Hoa Học Trò #Thiên Thần Nhỏ số sau #Giáng sinh 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục