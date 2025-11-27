Thiên Thần Nhỏ 540: Học cách làm chủ chatbot, rinh ngay điểm tốt mùa thi

HHTO - Có rất nhiều cách để chúng ta tận dụng các ứng dụng AI, biến nó thành trợ lý học tập chất lừ bằng cách đặt câu lệnh đơn giản mà vẫn siêu - xịn - mịn.

Học nhanh, ghi điểm đỉnh với bí kíp 80/20

Với mấy bồ từng ước ao có bảo bối “bánh mì trí nhớ của Doraemon” trong hộc bàn thì phương pháp học 80/20 mà Chat GPT đề xuất sẽ là món bảo bối chân ái cho chúng mình trước mùa thi cử. Trước khi bước vào phòng thi mà kiến thức cứ bay đi đâu mất thì bạn đừng lo vì AI sẽ gợi ý cho chúng mình cách để nhớ lâu, học hiệu quả dù lượng bài học có rộng lớn đến đâu. Phương pháp này sẽ phát huy tối đa công lực khi bạn đã đọc sách thật kĩ, nắm được bài giảng của thầy cô và “over hợp” với giai đoạn ôn bài lần cuối trước khi thi.

Thay vì ỉ lại vào chatbot, hãy biến nó thành trợ thủ học tập của mình nhé

Làm sao để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm?

Tưởng tượng bạn đang thưởng thức món ăn yêu thích của mình, có thể là một chiếc bánh mì nóng hổi hay một ly trà sữa béo ngậy, nhưng đằng sau vẻ ngoài hấp dẫn ấy, một "sát thủ" thầm lặng đang rình rập, sẵn sàng tấn công mà bạn không hề hay biết. Khác với những loại vi khuẩn làm đồ ăn “có mùi” hay biến đổi màu sắc, Salmonella là một "ảo thuật gia" nguy hiểm, có khả năng "tàng hình" nên rất khó để nhận diện. Chúng có thể sống sót dai dẳng trong nước ở nhiệt độ phòng từ 2-3 tuần, trong đá 2-3 tháng!

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rình rập chúng mình

Thiên Thần Nhỏ 540 sẽ mách bạn cách phòng chống loại vi khuẩn này một cách đơn giản mà hiệu quả nhất đấy.

Chúng mình đều là những ngôi sao Giáng Sinh

Mỗi khi Giáng Sinh sắp đến, ai cũng nghĩ tới hình ảnh cây thông với những đồ trang trí lung linh. Và tất nhiên, nổi bật nhất chính là ngôi sao rực rỡ trên ngọn cây cao. Nhưng không chỉ những ngôi sao, mà con người cũng có thể “tỏa sáng” bằng sự tử tế, sự sáng tạo của mình. Bạn cũng vậy, cũng có thể là một “ngôi sao Giáng Sinh” theo cách riêng đấy! Hãy cùng Thiên Thần Nhỏ mang niềm vui Giáng Sinh ấm áp đến những bạn nhỏ khác nào.

