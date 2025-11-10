Hoa Học Trò 1469: Những "đường bay" mới trên bản đồ tuyển sinh

HHTO - Cứ mỗi mùa tuyển sinh, bản đồ ngành học ở Việt Nam lại cập nhật thêm vài “tọa độ” mới, vừa “thời thượng” vừa trẻ trung, nơi teen có thể thỏa sức “bung lụa” với đam mê và chạm tới tương lai theo cách riêng của mình. Cùng Hoa Học Trò 1469 khám phá những đường bay mới này teen nhé!

Khi mùa thi đến sớm: 2K8 sẵn sàng thay nhịp học, chạy đường dài

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Một thay đổi tưởng chừng nhỏ nhưng lại khiến toàn bộ nhịp học của sĩ tử 2K8 đảo chiều. Khi “vũ môn” đến sớm hơn, chúng mình cũng cần học cách nâng trình ôn luyện, chủ động hoạch định tương lai và cân bằng bản thân.

Captian Boy - "Mặt Chạm Mặt" cùng nhà cừu có cánh

Một năm sau khi kết thúc Anh Trai “Say Hi”, “em út” CAPTAIN BOY duy trì độ hot với nhiều hoạt động: Từ ra mắt sản phẩm nhạc cá nhân đến kết nối cộng đồng người hâm mộ qua fan meeting 2 miền và mini concert “Mặt Chạm Mặt”.

Anh Trai “Say Hi”: Jaysonlei, Vương Bình, Sơn.K và hành trình tìm điểm

Cùng xuất hiện trong Anh Trai “Say Hi” mùa 2, Jaysonlei, Vương Bình và Sơn.K đang là những cái tên nổi bật. Từ hành trình “lập trình” sự tự tin, luôn ưu tiên được-là-chính-mình đến nền tảng gia đình vững chắc, 3 chàng trai mang đến một bức tranh rõ nét hơn về tinh thần làm nghề của lớp nghệ sĩ mới - nơi sự nổi tiếng được công nhận và “cái tôi nghệ sĩ” có thể song hành.

Con Cò Đây - Bắt trend nhưng không hòa tan

Một tài khoản TikTok có thể viral chỉ nhờ một video ngẫu nhiên. Nhưng để duy trì độ viraltăng dần đều suốt 1 năm qua mà không khiến khán giả khó chịu hay nhàm chán, đó là khả năng nắm bắt xu thế tốt của Con Cò Đây thay vì ở trong vùng an toàn và chờ đợi vào một “lá bài may mắn”.

Mùa tri ân gõ cửa, teen rộn ràng khoe tình cảm với thầy cô

Ngay từ đầu tháng 11, kho ý tưởng độc đáo mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã rục rịch “lên sóng” trên bảng tin các trường THPT. Từ những giải đấu thể thao nảy lửa, các dự án truyền thông sáng tạo đến không gian riêng dành cho những lời tri ân đầy cảm xúc, teen đã sẵn sàng biến mùa tri ân này thành một lễ hội rực rỡ và đáng nhớ nhất!