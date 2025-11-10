Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Hoa Học Trò 1469: Những "đường bay" mới trên bản đồ tuyển sinh

H2Team

HHTO - Cứ mỗi mùa tuyển sinh, bản đồ ngành học ở Việt Nam lại cập nhật thêm vài “tọa độ” mới, vừa “thời thượng” vừa trẻ trung, nơi teen có thể thỏa sức “bung lụa” với đam mê và chạm tới tương lai theo cách riêng của mình. Cùng Hoa Học Trò 1469 khám phá những đường bay mới này teen nhé!

Khi mùa thi đến sớm: 2K8 sẵn sàng thay nhịp học, chạy đường dài

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Một thay đổi tưởng chừng nhỏ nhưng lại khiến toàn bộ nhịp học của sĩ tử 2K8 đảo chiều. Khi “vũ môn” đến sớm hơn, chúng mình cũng cần học cách nâng trình ôn luyện, chủ động hoạch định tương lai và cân bằng bản thân.

774b16e9-1242-4557-8347-e3826bf15325.png

Captian Boy - "Mặt Chạm Mặt" cùng nhà cừu có cánh

Một năm sau khi kết thúc Anh Trai “Say Hi”, “em út” CAPTAIN BOY duy trì độ hot với nhiều hoạt động: Từ ra mắt sản phẩm nhạc cá nhân đến kết nối cộng đồng người hâm mộ qua fan meeting 2 miền và mini concert “Mặt Chạm Mặt”.

Anh Trai “Say Hi”: Jaysonlei, Vương Bình, Sơn.K và hành trình tìm điểm

Cùng xuất hiện trong Anh Trai Say Hi mùa 2, Jaysonlei, Vương Bình và Sơn.K đang là những cái tên nổi bật. Từ hành trình “lập trình” sự tự tin, luôn ưu tiên được-là-chính-mình đến nền tảng gia đình vững chắc, 3 chàng trai mang đến một bức tranh rõ nét hơn về tinh thần làm nghề của lớp nghệ sĩ mới - nơi sự nổi tiếng được công nhận và “cái tôi nghệ sĩ” có thể song hành.

Con Cò Đây - Bắt trend nhưng không hòa tan

Một tài khoản TikTok có thể viral chỉ nhờ một video ngẫu nhiên. Nhưng để duy trì độ viraltăng dần đều suốt 1 năm qua mà không khiến khán giả khó chịu hay nhàm chán, đó là khả năng nắm bắt xu thế tốt của Con Cò Đây thay vì ở trong vùng an toàn và chờ đợi vào một “lá bài may mắn”.

c8f4d8c0-6b94-4670-9fdf-5de0257c12b4.png

Mùa tri ân gõ cửa, teen rộn ràng khoe tình cảm với thầy cô

Ngay từ đầu tháng 11, kho ý tưởng độc đáo mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã rục rịch “lên sóng” trên bảng tin các trường THPT. Từ những giải đấu thể thao nảy lửa, các dự án truyền thông sáng tạo đến không gian riêng dành cho những lời tri ân đầy cảm xúc, teen đã sẵn sàng biến mùa tri ân này thành một lễ hội rực rỡ và đáng nhớ nhất!

Hoa Học Trò 1469 dự kiến phát hành từ ngày 15/11/2025 với giá 20.000 đồng tại các nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt mua tại các trang thương mại điện tử.

Lưu ý: Tại một số địa điểm, báo sẽ có trễ hơn từ 2 - 3 ngày tùy thuộc thời gian vận chuyển nên nếu không mua được báo, bạn hãy inbox cho fanpage Hoa Hoc Tro Magazine nhé!

cover.jpg
H2Team
#tuyển sinh #ngành học #đường bay #xu hướng #đam mê #tương lai #báo Hoa Học Trò #Hoa Học Trò 1469 #ấn phẩm nhà Hoa

Cùng chuyên mục