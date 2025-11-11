Thiên Thần Nhỏ 539: Những cách “sạc pin tinh thần” cho mùa đông đầy năng lượng

HHTO - Mùa Đông ở miền Bắc có những ngày rất nhiều mây, bầu trời trông như buồn ngủ và tinh thần của chúng ta cũng vậy. Nhưng bạn hoàn toàn có thể xua tan những nỗi buồn chán “khó hiểu” của mùa Đông bằng cách “sạc pin tinh thần” lên 100% nhé!

Thần dược mang tên ánh nắng

Chỉ cần vài phút tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên là các “hoóc-môn vui vẻ” trong não bạn đã có thể tăng lên rồi. Vậy bạn hãy mở rèm, học bài hoặc đọc sách bên cửa sổ nhiều ánh sáng, hoặc đi dạo một lúc khi trời có ánh nắng... Còn nếu trời u ám cả ngày, hãy bật đèn có ánh sáng ấm và tưởng tượng đó là Mặt Trời bé nhỏ của riêng bạn. Ánh sáng luôn giúp chúng ta cảm thấy phấn khởi hơn mà!

Hãy chịu khó tắm nắng mùa đông bạn nhé

Ứng dụng mùa đông diệu kỳ

Nếu bạn từng ước được sống ở Bắc Cực, nuôi tuần lộc, gói quà cùng ông già Nô-en và ngắm tuyết rơi quanh năm thì New Year Farm of Santa Claus chính là tấm vé đưa bạn đến xứ sở ấy. Bạn sẽ được gặp gỡ tuần lộc Rudolph, người tuyết, yêu tinh xanh, chim cánh cụt và quản lý một trang trại mùa đông để chuẩn bị cho Giáng sinh và năm mới. Nếu các tựa game nông trại thông thường sẽ có lúa mì, bí đỏ, bắp ngô thì nông trang của ông già Nô-en lại làm chúng mình mê tít với đồng-quả-châu, ruộng-len và 7749 thử thách thu hoạch những nguyên liệu độc lạ như sô-cô-la, giấy viết thư, vải, gỗ.

Một trò chơi đầy ắp không khí Giáng sinh đó

Biến A.I thành bạn học nhóm, tại sao không?

ChatGPT là một trợ thủ đắc lực giúp tween có thể dễ dàng hơn để “ôm trọn” điểm chín, điểm mười và rút ngắn thời gian ôn luyện thông qua những câu thần chú giúp soạn thêm bài tập, đề cương và cả thời khóa biểu ôn luyện. Làm thế nào để sử dụng người bạn AI một cách thông minh và sáng tạo để vững vàng vượt vũ môn nhỉ?

Thiên Thần Nhỏ 539 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 17/11, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!