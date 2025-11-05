Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lớp Học Mật Ngữ tuyển tập đặc biệt: Bạch Dương nam - "mình thứ hai, không ai Chủ nhật"

HHT - Trong tập này, mời đoàn mình cùng di chuyển đến “căn cứ địa” của chiến thần Bạch Dương nam.

Không chỉ “mở bát” vòng tròn hoàng đạo, Bạch Dương còn dẫn đầu mọi cuộc chơi, mọi phong trào. Biểu tượng của Bạch Dương chắc chắn là “viên pin full vạch đầy ắp năng lượng”.

lhmn-bach-duong-bia-ao.jpg

Nếu bạn có một cạ cứng là Bạch Dương, hay bạn chính là cung này, xin chúc mừng, bạn đang sở hữu “bộ gen” của người tiên phong, và tập truyện này “e là không thể” bỏ lỡ!

Điểm cộng: Dám nghĩ dám làm, cực kỳ dũng cảm, thẳng thắn, tràn đầy nhiệt huyết, và là “vua tốc độ” trong mọi lĩnh vực. Ước mơ của Bạch Dương là chinh phục mọi đỉnh cao thế giới.

Điểm trừ: Tính nóng như kem nên đôi lúc hơi bốc đồng. Nhưng cũng chính sự bộc trực đó lại khiến Bạch Dương trở nên đáng mến!

bd1.jpg

Chơi với Bạch Dương, bạn sẽ được đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và còn gì nữa? Mời khám phá!

Tháng 11 đáng mong chờ với chỉ 90 cành hoa cho tập truyện tranh nóng hổi mang tên Lớp Học Mật Ngữ - Tuyển Tập Đặc Biệt Kỷ Niệm 10 Năm THE BEST: Bạch Dương nam.

Ấn phẩm đính kèm phụ kiện độc quyền: Túi đựng bút nhân vật Lớp học mật ngữ. Dự kiến ngày 20/11/2025 tại các nhà sách trên toàn quốc.

fb-lhmnbd.jpg
#Bạch Dương #lớp học mật ngữ #truyện tranh #Bạch Dương nam #tuyển tập đặc biệt #sách tháng 11 #túi đựng bút

