Quà tặng bạn đọc: Combo túi đẹp dạo phố và tranh decor phòng xinh xỉu

Hoàng Mai
HHT - Tung tăng dạo phố với những chiếc túi xinh yêu và decor góc học tập trong nhà bằng tranh vẽ cực nhí nhảnh! Các “ní” hãy nhanh tay gửi thông tin đến hòm thư nhà Hoa để ''xí" quà nha!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Điểm tô ngày mới từ những chiếc túi dễ thương Maylab

Bạn có nhận ra, đôi khi một món đồ nhỏ xinh thôi cũng đủ biến ngày thường trở nên đặc biệt hơn? Đó là thông điệp mà Maylab muốn mang đến. Nghe “lab” có vẻ như phòng thí nghiệm khô khan, nhưng thật ra Maylab là xưởng may thủ công ở Hải Phòng, sáng tạo phụ kiện bằng vải, nơi những chiếc túi tote, pouch xinh xắn được tạo ra bằng sự tỉ mỉ và chân thành.

anh-vuong.png

Maylab tin rằng niềm vui trọn vẹn bắt nguồn từ những điều giản dị nhất: Một chiếc túi gọn gàng theo bạn đến lớp, chiếc pouch nhỏ giữ vài bí mật, hay đơn giản là khoảnh khắc “wow, mình cute ghê” khi nhìn gương mỗi lúc đi học.

img-4118.jpg

Không cầu kỳ cũng chẳng phô trương, sản phẩm Maylab mang nét mềm mại, bình dị nhưng vẫn đa năng. Nhờ vậy Maylab có thể đồng hành cùng teen từ bàn học, sân trường cho đến những buổi cà phê, dạo phố cuối tuần.

3-3-min.png

Ghé thăm với Maylab tại:

Instagram: @maylab.collective

Website: maylab.store

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được combo quà tặng gồm 1 túi tote + 1 túi pouch trị giá 300.000 đồng từ Maylab.

Trang trí góc học tập thêm chill cùng Laczi

Nếu teen đang muốn biến góc học tập hay căn phòng của mình trở nên ấm áp, đáng yêu hơn thì đừng bỏ qua tranh canvas từ Laczi nha! Đây là những bức tranh được vẽ minh họa bởi hoạ sĩ nhà Laczi, lấy cảm hứng từ các nhân vật ngộ nghĩnh in trên vải canvas, căng tràn viền trên khung gỗ chắc chắn.

anh-vuong-1.png

Toàn bộ tranh Laczi đều được làm thủ công 100% tại Việt Nam, in sắc nét, bền màu và dễ dàng treo lắp. Chỉ vài phút, bạn đã có ngay góc học tập dễ thương nhiều màu sắc, hoặc chiếc background để học online, quay vlog, chụp ảnh...

02-1.jpg

Ghé thăm Laczi tại:

Facebook: Laczi

Instagram: @laczihome

TikTok: @hellolaczi

anh-vuong-2.png

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận phần quà trị giá 225.000 đồng gồm: tranh canvas 20x20cm, giá vẽ cỡ nhỏ đựng tranh để bàn và 1 móc chìa khóa handmade từ Laczi.

Ngoài ra, Laczi tặng bạn đọc nhà Hoa 30 voucher giảm 25% cho đơn hàng từ 199.000 đồng (khi mua qua Facebook, Instagram). Bạn chỉ cần nhắn tin đặt hàng và nhập mã “LZHHT25%” là được áp dụng nha!

Hướng dẫn nhận quà: Chọn một món quà bạn thích trong số báo này, gửi email với tiêu đề “Nhận quà HHT Online”. Nội dung email gồm: họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn (hoặc SĐT phụ huynh nếu bạn chưa có điện thoại), kèm lý do bạn thích món quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những bạn may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ SĐT và gửi tặng phần quà. Hạn chót chúng mình nhận thông tin là 30/10/2025 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine 3/11/2025.

image-1.jpg
Hoàng Mai
#quà tặng bạn đọc #Hoa Học Trò #quà tặng #túi tote #tranh decor #Maylab #Laczi #canvas #pouch #túi makeup #móc khoá #handmade

