Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 15: Tâm thế lạc quan, vận may sẽ tới

HHT - Sẽ luôn có những ngày mưa bão não nề kéo tâm trạng chơi cầu trượt. Nhưng vui lên mấy ní, Lớp Học Mật Ngữ đem đến một tập truyện cực chill, cực chữa lành cho một chiếc mood bừng sáng.

Mời đoàn mình cùng di chuyển lên xe

Một chuyến đi du lịch xa cùng cả lớp luôn là hành trình mà người người nhà nhà đều chờ đợi. Gần thiên nhiên thì thư giãn, chưa kể là cảnh biển đẹp bao la, cây cối lá hoa đều như hát ca, vô cùng khác bọt không khí bụi mù ở thành phố.

Nhưng đó là… trong tưởng tượng.

Còn thực tế, cả lớp Hoàng Cung phải cùng nhau trải qua 7749 kiếp nạn. Từ phi vụ say xe, bị nghe kể chuyện “hạt nhài”, thủng bánh xe giữa đường… đến ti tỉ những thử thách “giăng ra” khắp mọi chốn cả lớp đi qua.

Liệu có phải thiếu ngôi sao may mắn là chúng ta sẽ bị “xù khu” không? Bí quyết của vận may là gì? Cùng khám phá trong tập này nha!

Đọc tập này không chỉ “bánh cuốn” từ đầu tới cuối mà bạn còn tự mình giải nghĩa được “trong họa có phúc, trong phúc có họa” cụ tỉ sẽ ra sao.

Khui sít-rịt kiểm tra “nhân phẩm”

Món quà đính kèm là chiếc túi bí mật của Lớp Học Mật Ngữ Tập 15 cũng sẽ đem đến cho bạn cơ hội gặp ngôi sao may mắn - chiếc móc khóa có cung hoàng đạo yêu thích của mình.

Tập truyện này vẫn tiếp tục dành tặng bạn những trang game tương tác cực vui để chơi vui sau một ngày dài căng não. Một cuộc hẹn quá xá là yêu thương với chỉ 30 cành hoa.