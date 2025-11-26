Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 16: Mở nắp hộp quà “vuýp” nhất mùa cuối năm

Thiên Thần Nhỏ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHT - Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 16 sẽ đem đến những cú twist siêu bự cùng quà tặng cực “vuýp”!

Ủa, alo, thầy Tinh Vân chơi lớn dữ dzị sao?!

Hòa chung không khí của năm mới và vạn vật đổi thay, thầy Tinh Vân thông báo tin chấn động: Lớp Hoàng Đạo sẽ có đợt bầu lại lớp trưởng mới.

Lớp trưởng Sư Tử liệu có để vụt mất danh hiệu đã gắn bó bao năm với mình? Ma Kết và Bảo Bình cũng cật lực “chạy đua quyền lực” chinh phục chiếc ghế có vị trí cao nhất lớp. Tập này là một cú nổ cực gắt về tình bạn, sự cạnh tranh, tinh thần lãnh đạo và bài học trưởng thành.

Đón xem ai sẽ là boss mới của lớp học 12 chòm sao!

lhmn-phienbanmoi-biatap16.jpg

Ngoại truyện ấp áp mùa Tết mới

Tết sắp đến, cặp đôi Song Tử của lớp Hoàng Cung quyết định sẽ ghi hình các bạn trong lớp nhiều hơn. Nổi tiếng là “con tướng” sở hữu khả năng sáng tạo chói sáng, Bảo Bình nữ đã gợi ý hai chị em thử đổi hướng, làm bản tin Tết đặc biệt bằng cách truyền thống: Phỏng vấn và ghi chép bằng tay.

mu.jpg

Vậy là chị em Song Tử lên đường phỏng vấn các bạn cùng lớp. Mỗi bạn một cá tính với những cách phản ứng khác nhau trong ngày mồng một. Hai chị em Song Tử đã phải mướt mồ hôi để có thể phỏng vấn xong các bạn của mình và nhận ra những “kho báu” quý giá.

Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 16 dự kiến phát hành ngày 20/12/2025 tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 30.000 đồng, đính kèm phụ kiện túi bí mật siêu cưng!

fb-lhmn-mini16.jpg
Thiên Thần Nhỏ
#Lớp Học Mật Ngữ #Tập 16 #quà tặng #twist #cuối năm #truyện tranh cho thiếu nhi #Lớp học mật ngữ phiên bản mới

