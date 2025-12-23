Thiên Thần Nhỏ 542: Làm mới năm 2026 của bạn với 12 lời hứa

HHTO - Với đa số chúng ta, việc không nghĩ ra một “mục tiêu vĩ đại” là chuyện hết sức bình thường. Nên thay vì đặt ra một điều thật to lớn thì 12 lời hứa nho nhỏ cho 12 tháng của năm là rất tuyệt vời rồi!

Làm chủ hầu bao trong lớp học tài chính Pocket Money Tracker - Bomad

Với Pocket Money Tracker - Bomad, bạn sẽ bước vào “vũ trụ tiết kiệm”: học cách để dành tiền, lập kế hoạch chi tiêu và tạo thói quen tài chính thông minh từ sớm. Cách sử dụng Bomad siêu đơn giản: mỗi khi bạn nhận được tiền tiêu vặt, được lì xì hoặc được thưởng vì làm việc tốt, bạn chỉ cần mở app và nhập số tiền để cộng vào tài khoản ảo của mình. Khi mua đồ dùng học tập mới hay món ăn vặt bạn yêu thích, chúng mình chỉ cần ghi lại vào phần chi tiêu để biết mình đã dùng tiền vào việc gì.

Quản lý chi tiêu cũng là kỹ năng sống quan trọng lắm!

Làm mới năm 2026 của bạn với 12 lời hứa

Mỗi khi tháng 1 tới, ai cũng nói chuyện về những mục tiêu, những dự định. Ở nhà, bố mẹ thường hỏi: “Năm mới con có đặt mục tiêu gì không?”. Ở lớp, có thể thầy cô lại bảo chúng mình hãy ghi những dự định năm mới vào một tờ giấy để xem cuối năm có đạt được không.

Những điều này đều là rất tốt, nhưng đôi khi sẽ khiến chúng mình hơi bị “choáng ngợp” nhỉ? Vì chúng mình không chắc là ước mơ nào mới là “xứng tầm”, kế hoạch nào sẽ là quá “vụn vặt”, rồi có thực hiện được không…

Năm mới 2026 đến rồi, bạn đã ước điều gì chưa?

Tặng mình niềm vui suốt 365 ngày

Làm thế nào để chúng mình vui vẻ hào hứng suốt cả năm chứ không riêng gì ngày đầu năm mới nhỉ? Muốn tặng mình những niềm vui nho nhỏ suốt 365 ngày trong năm thực ra không khó đâu nhé. Chỉ cần chúng mình có một mục tiêu gì đó để phấn đấu, chờ đợi là bạn sẽ thấy mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa rồi. Hãy xem Thiên Thần Nhỏ 542 có mẹo gì để cả năm đều vui vẻ hào hứng nhé!

