Thiên Thần Nhỏ 537: Những hành động nhỏ làm nên điều kỳ diệu

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bạn biết không, những hành động nhỏ bé bạn làm trong vô thức có thể tạo ra sự ấm áp to lớn, mang lại niềm vui cho người khác trong suốt ngày dài.

Làm việc tử tế chẳng khó chút nào

Có lần nào bạn làm rơi chiếc bút và một người bạn nhặt ngay lên cho bạn không? Hoặc ai đó đi vào trước ở trung tâm thương mại và giữ cửa mở cho bạn vào? Có phải những lần như vậy, bạn đều rất vui không nhỉ?

ttn-6.jpg
Trở thành thiên thần tốt bụng chẳng khó đâu.

Mà làm những việc tử tế không khó chút nào, thậm chí còn dễ nữa ấy. Và những việc tốt sẽ có hiệu quả nhất khi chúng được “cài đặt” trong chính cuộc sống hằng ngày. Hãy cùng Thiên Thần Nhỏ “kiểm tra” xem bạn có phải thiên thần thường xuyên mang niềm vui cho người khác bằng những hành động bình dị không nhé!

Trổ tài mix nhạc đỉnh cao

Bạn hãy thử tưởng tượng bản thân đang hì hục với đống bài tập trong một buổi tối yên tĩnh: nhạc lofi nhẹ nhàng vang lên, rồi bài sau bắt đầu bằng tiếng guitar mượt mà, nối liền nhịp gõ phím. Không còn cảm giác “chuyển cảnh gắt” khiến ta mất tập trung, phải vội chuyển bài để giữ mood.

ttn-5.jpg
Bạn có thể làm DJ mix nhạc cho chính mình rồi.

Trước đây, chúng mình chọn playlist chỉ đơn giản là “các bài mình thích xếp thành hàng”. Nhưng với tính năng mới cập nhật của Spotify, Mix mode sẽ cùng bạn hô biến mớ hỗn độn ấy thành hành trình cảm xúc “có âm thanh”, nơi bạn tự tay viết nên diễn biến của từng khoảnh khắc, từng cú chuyển cực ngọt.

Quanh chúng mình có biết bao nữ siêu nhân

ttn-9.jpg
Mẹ chính là siêu nhân giữa đời thường.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng những “nữ siêu nhân” thực ra đang có mặt ở xung quanh mình không? Nếu bạn vẫn chưa nhận ra, hãy thử nghĩ đến lúc mẹ đi làm cả ngày rồi tối còn giúp bạn làm bài tập. Hoặc nghĩ đến bà vừa nấu ăn cho cả nhà lại vừa dọn dẹp nhà cửa mà vẫn kể cho bạn nghe rất nhiều câu chuyện hay ho. Hoặc nghĩ đến cô giáo ở lại sau giờ học để giảng lại bài bạn chưa hiểu. Hoặc là nhỏ bạn thân ngồi bàn trên, cặm cụi chép bài vào vở giúp bạn khi bạn phải nghỉ học…

Đó đều là những “nữ anh hùng” trong đời thực, ở ngay gần bạn. Và hãy cùng Thiên Thần Nhỏ nói lời cám ơn các nữ siêu nhân trong tháng 10 này nhé!

ttn-4.jpg

Thiên Thần Nhỏ 537 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 17/10, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
