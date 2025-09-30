Nhà Hoa mời đoàn mình chinh phục hành trình trở thành "Chiến thần Ngữ văn"

HHT - Bật mí tin vui cho những ai muốn “xin vía” học giỏi Văn, nâng cao kỹ năng viết và áp dụng sáng tạo nội dung vào việc học, việc làm: Một ấn phẩm chứa trọn bộ kho báu bí kíp đến từ tác giả best-seller Đinh Hằng đang đợi bạn!

Gõ cửa “Top sever môn Văn”

• Di chuyển lên núi

• Di chuyển đến profile của “Tóp Tóp Cơ/ Phây Búc Cơ giỏi Văn nhứt Việt Nam”

Đó là “danh hiệu” đầy yêu thương mà các followers dành cho Đinh Hằng qua hàng loạt clip triệu view trên mạng xã hội. Mời bạn nghía qua in-tư của tác giả:

- ​Học chuyên Văn trường THPT Lê Quý Đôn (Vũng Tàu), trúng tuyển trực tiếp vào ại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM (Khoa Báo chí - Truyền thông) nhờ giành Giải Nhì môn Văn trong kỳ thi toàn quốc (không có Giải Nhất trong năm đó), Giải Nhất HSG cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, HCV Olympic truyền thống 30/4 khu vực miền Nam môn Văn…

- ​Blogger du lịch nổi tiếng. Sở hữu gần 1 triệu followers trên các nền tảng mạng xã hội.

- ​Tác giả sách: Hành trình nước Mỹ - Quá trẻ để chết, Chân Đi Không Mỏi - Hành Trình Đông Nam Á, Người Tình Havana.

Từ học sinh chuyên Văn, đến influencer đình đám và tác giả sách best-seller, Đinh Hằng tiếp tục ghi tên mình vào danh sách những người mà các bạn trẻ liên tùng tục vào “xin vía học giỏi Văn” vì: “Văn chị rất sinh động”, “Ngôn từ quá đỉnh”, “Thật nể cái cách chị sử dụng ngôn ngữ để trình bày luận điểm”, “Coi chị nhiều riết rồi giỏi Văn khi nào không hay từ 6.5 lên 8.5”, “Học Văn gặp chị này thì điểm em cao rồi”…

Với những nội dung hấp dẫn trên mạng xã hội, rất nhiều người nhầm tưởng Đinh Hằng là giáo viên dạy Văn, thậm chí khuyên tác giả mở lớp. Không viết sách văn mẫu, nhưng một tin rất vui là Đinh Hằng sẽ đem đến một cuốn sách “giải phẫu” tâm trí của một người làm nghề viết lách 20 năm.

Lần đầu tiên, tác giả mở cánh cửa tâm trí của mình để bạn đọc thấy, cảm, và hiểu cách thức Đinh Hằng sử dụng các kỹ thuật viết lách như thế nào để đạt được dụng ý.

Những lý do để sở hữu liền tay

​“Nhá” hàng sương sương vậy, đoàn mình đã hào hứng chưa? Cầm bản thảo trên tay, nhà Hoa Học Trò xin được “xú túi mè” thả một vài chiếc hint về quyển sách:

Đầu tiên, đây không phải là một quyển sách ôn luyện hay giải đề thi Văn. Tác giả không viết sách để giúp bạn vượt qua một kỳ thi. Điều Đinh Hằng muốn làm là trao cho bạn một cách để chiêm ngưỡng và cảm nhận thế giới qua câu chữ.

Mở đầu chuỗi chính là “chiếc chìa khóa” để khám phá kho báu ngôn từ và kỹ thuật viết. Bạn nào hay comment “Thích xem chị Đinh Hằng tả đồ ăn, vừa xem vừa thấy đói” hay “Đỉnh cao ngôn từ! Nghe tả mà cảm giác như đang ở đó luôn”... thì tác giả sẽ bật mí cho bạn những cách để mở ra góc nhìn tinh tế, từ đó quan sát và mô tả thế giới, qua các chương: Khi không gian cũng biết thở, Ăn qua màn hình điện thoại, Mở đầu ấn tượng, kết thúc ấm lòng, Show, don’t tell...

Đồng hành cùng bạn từng chút một, những hướng dẫn chi tiết cho bạn tự “buff” trình viết cũng được tác giả chuyển tải trong Chiến thần Ngữ Văn.

Đinh Hằng cho biết “Viết hay không chỉ là việc mình sử dụng ngôn ngữ như thế nào mà xuất phát từ tư duy của mình ra sao nữa. Khi có tư duy tốt rồi thì mình cần rèn luyện thêm. Cứ viết mà đừng sợ sai, rồi sẽ tiến bộ nhanh lắm!”. Viết gì khi sống chưa đủ, Học Văn để làm gì, Khi nhà báo “kể chuyện”, Tài năng chỉ là phần nổi của tảng băng… bạn đã thấy tò mò với những nội dung này chưa?

Không chỉ vậy, tác giả còn muốn truyền cảm hứng rằng học Văn không chỉ là học chữ nghĩa mà còn là làm giàu cách sống và cuộc đời của mình. Mời bạn đến với Cảm xúc không làm bạn yếu đi, nó giúp bạn sống sâu hơn, Viết để chữa lành, Học Văn tốt giúp bạn trở thành ngôi sao mạng xã hội và người thú vị thế nào…

Đọc quyển sách này, bạn sẽ nhận ra việc theo đuổi môn Văn hay nghề viết sẽ mang lại những giá trị mà không môn học hay ngành nghề nào khác có thể cho. Đó là gì, cùng khám phá nhé!

Tác giả nhắn nhủ “Cuốn sách này không phải chỉ dành cho các bạn học sinh mà cho bất kỳ ai yêu chữ nghĩa, những người từng yêu nhưng lỡ bỏ quên, và cả những người chưa từng nghĩ mình sẽ viết. Tôi tin trong các bạn, hẳn sẽ luôn có một khoảnh khắc mà bạn muốn thử viết. Tôi chỉ mong rằng, khi gấp cuốn sách này lại, bạn sẽ mang theo một chút can đảm, một vài kỹ thuật viết, và trên hết là niềm tin rằng câu chuyện của bạn xứng đáng được viết ra. Bởi nếu không phải là bạn thì ai sẽ là người viết thay?”.

Và một phụ kiện cưng xỉu đính kèm sách là cuốn mini-book với những tấm postcard là ảnh và quote của chính tác giả Đinh Hằng.