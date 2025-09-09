Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa Học Trò 1465: Cùng Gen Z "bắt mạch" Trái Đất, khám phá dàn "Anh Trai Say Hi 2.0"

H2T

HHTO - Bước vào năm học 2025 - 2026, học sinh lớp 10 sẽ bắt đầu đăng ký môn lựa chọn ở bậc học THPT. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp tới tổ hợp môn thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào Đại học, nên teen và phụ huynh không khỏi đau đầu cân nhắc.

“Em xinh” LAMOON: “Cá thể vượt trội” của 2003-line

Nếu phải chọn một khái niệm để khái quát hành trình của LAMOON (Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003), có lẽ đó là “tốt nghiệp”. Mỗi sân chơi, mỗi dự án mà nữ ca sĩ Gen Z này bước qua đều giống như một kỳ thi, và LAMOON luôn biết cách “tốt nghiệp” bằng một dấu ấn rõ ràng để bước lên nấc thang tiếp theo.

z6992529242467-11b71bb1e2f74822bbf9fd3a2c8bbc7f.jpg

"Anh Trai Say Hi 2.0": Dàn tân binh "trẻ người, non-stop"

“Vũ trụ Say Hi” tiếp tục chào đón cuộc đổ bộ của 30 nam nghệ sĩ tham gia Anh Trai Say Hi” mùa 2. Đặc biệt, sự góp mặt của dàn tân binh V-Pop đông đảo mang đến một tinh thần hoàn toàn mới, trở thành những “ẩn số” khiến khán giả thêm trông chờ.

Gen Alpha làm quen với "luật ngầm" của các Câu lạc bộ

Lứa 2K10 đã chính thức “gia nhập thị trường” THPT, đây cũng là lúc Gen Alpha làm quen với các thể loại câu lạc bộ (CLB), hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh những nội quy chính thức thì nhiều CLB, dự án còn đưa ra những quy định kỳ lạ khiến các tân binh nghe xong chỉ biết “ối dzồi ôi”!

z6992529242475-0422c1bf293032ff1026883a2babb6c2.jpg

Các ý tưởng học tập từ TikTok: Kiểu nào nên theo, kiểu nào nên bỏ?

Với ý tưởng từ các mạng xã hội (MXH), đặc biệt là TikTok, việc học trở nên rất thú vị, đa dạng, nhưng đôi khi cũng khá rối trí. Nhiều TikToker và YouTuber nổi tiếng chỉ ra hàng chục cách học, ai cũng bảo cách của mình là hiệu quả nhất. Và đúng là có những cách hiệu quả và hay ho thật, nhưng không phải là tất cả.

Hoa Học Trò 1465 dự kiến phát hành từ ngày 17/9/2025 với giá 20.000 đồng tại các nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt mua tại các trang thương mại điện tử.

Lưu ý: Tại một số địa điểm, báo sẽ có trễ hơn từ 2 - 3 ngày tùy thuộc thời gian vận chuyển nên nếu không mua được báo, bạn hãy inbox cho Hoa Hoc Tro Magazine nhé!

1464-cover.jpg
H2T
#Gen Z #tài nguyên môi trường #ngành học #đại học #thi THPT Quốc gia #lựa chọn môn thi #bảo vệ môi trường #Hoa Học Trò 1465

