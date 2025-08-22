Hoa Học Trò 1464: Hội Gen Z tiếp nhịp non sông, đã quá Tổ quốc ơi!

HHTO - Bạn có nhớ cảm giác tim đập nhanh trước ngày khai giảng - vừa háo hức, vừa hơi lo? Như đứng trước một vạch xuất phát, chỉ chờ tiếng trống để lao vào hành trình mới. Cùng Hoa Học Trò 1464 bắt đầu năm học mới đầy hứng khởi nhé!

Nhìn sao chọn môn thể thao - nên hay không?

Dạo một vòng TikTok hay các trang chiêm tinh, không khó để bắt gặp những bài đăng với nội dung như “Tập theo Sao Hỏa để có body trong mơ”, “Sao Hỏa nghịch hành - dừng tập cường độ mạnh”... “Vì sao” nào đã đưa đến những lời khuyên như vậy và liệu chúng ta có nên học hỏi theo chúng?

Gen Z tiếp nhịp non sông: "Đã quá Tổ quốc ơi!"

Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử tới Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực lửa, từ sân trường hoa phượng đỏ đến thao trường nắng gió, Gen Z tụi mình cùng “bật yêu nước” hết công suất chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Mỗi bước chân, mỗi vòng tay đều gửi chung một tín hiệu: Đã quá, Tổ quốc ơi!

Running Man Vietnam 3: Ai đủ sức trở thành “át chủ bài” của “cuộc chạy” mới?

Khởi động lại sau 4 năm, Running Man Vietnam nhận về nhiều lượt “thả tim” từ người hâm mộ chương trình. Những nỗ lực đổi mới từ đơn vị sản xuất, cách quảng bá trên mạng xã hội và đặc biệt là dàn cast “vừa lạ vừa quen”, Running Man Vietnam mùa 3 đang được đặt “ngôi sao hy vọng” về một “đường chạy” nhiều thú vị.

Tìm bạn đường chân ái, teen chọn “xăng” hay xanh?

Mùa tựu trường rộn ràng cũng là lúc Gen Z rục rịch “chốt đơn” xế yêu đầu đời! Năm nay, nhiều teen đã bật “chế độ cân nhắc nghiêm túc” giữa hai lựa chọn: “Xanh” thời thượng hay “xăng” quen thuộc. Liệu xe điện có thực sự hợp gu, bền bỉ và đáng đầu tư? Câu chuyện chọn xe chưa bao giờ nhiều dấu hỏi đến thế!