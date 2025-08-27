Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 14: Kệ, mình nhắm mắt "iu" luôn!

Thiên Thần Nhỏ

HHTO - Bạn có bao giờ bực bội với nhỏ cạ cứng trái tính trái nết? Hai bạn Thiên Yết - Song Ngư chính là một cặp đôi định mệnh của “vũ trụ cảm xúc”. Tình bạn của hai chòm sao này như tàu lượn siêu tốc: Lúc thì sâu sắc như triết gia, khi thì cãi nhau bể nhà vì những chuyện nhảm xàm.

“Bóc” truyện mới cóng: Mùa cúm cúm mùa

Trong tình hình nhà nhà sục sôi rủ nhau đi coi concert thì trường Ngân Hà cũng đang rần rần với chung kết cuộc thi Tài năng Âm nhạc. Song Ngư - “con tướng” violin huyền thoại sẽ đấu tay đôi với đối thủ Bé Hồng đến từ trường Sao Xẹt.

lhmn-phienbanmoi-biatap14.jpg

Lớp Hoàng Cung chưa kịp vui xập xình sập sàn vì có đại diện “chất khét lẹt”, thì Thiên Yết có ngay một tuyên bố sấm sét: Chính thức trở thành bầu sô cho Song Ngư và không cho một ai đến gần làm ảnh hưởng quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Mọi tiếp xúc với Song Ngư đều phải qua Thiên Yết, nhưng tiếc thay… Song Ngư lại hắt xì liên tùng tục ngay lúc cao trào. Mùa cúm đã lừ lừ bước đến!

Liệu âm thanh violin được ví von như đưa người nghe đến “thực tại ảo” có bị gián đoạn?

Phụ kiện mãi đỉnh mãi keo nhất hệ Mặt Trời

Không cần “lấy cây kim may đồ rồi khâu cái túi xong bắt trái tim anh bỏ vô” nữa, vì tim bạn chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng khi xé túi bí mật - món quà tặng kèm đỉnh nóc của Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 14. Vẫn là 4 phiên bản móc khóa cung hoàng đạo cho bạn tha hồ “xú túi mè”. Nhưng nói nhỏ là đợt này móc khóa cực xinh, ra em nào thì cũng xin là “slay nhất hệ hoàng đạo”.

insta-lhmn-mini14-hht.jpg

Chưa hết đâu, các trò chơi tương tác hấp dẫn và trắc nghiệm đo độ “so đậm” của các quạt nhà Lớp Học Mật Ngữ cũng đã sẵn sàng chờ bạn khám phá.

Trở lại trường vui bung nóc với bạn đồng hành Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 14, dự kiến phát hành ngày 20/9/2025 trên các sạp báo và nhà sách toàn quốc.

Đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, Nguyễn Văn Cừ, Cá Chép, Tiền Phong, Vạn Trí, Trí Tuệ, Tiến Thọ, Tràng An, Huy Khang Ninh Bình, trang thương mại điện tử Tiki, Shopee…

fb-lhmn-mini14-hht.jpg
Thiên Thần Nhỏ
#Lớp Học Mật Ngữ #Thiên Yết #Song Ngư #tình bạn chòm sao #truyện tranh cảm xúc #cặp đôi định mệnh #tập 14

Xem thêm

Cùng chuyên mục