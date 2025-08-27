Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 14: Kệ, mình nhắm mắt "iu" luôn!

HHTO - Bạn có bao giờ bực bội với nhỏ cạ cứng trái tính trái nết? Hai bạn Thiên Yết - Song Ngư chính là một cặp đôi định mệnh của “vũ trụ cảm xúc”. Tình bạn của hai chòm sao này như tàu lượn siêu tốc: Lúc thì sâu sắc như triết gia, khi thì cãi nhau bể nhà vì những chuyện nhảm xàm.

“Bóc” truyện mới cóng: Mùa cúm cúm mùa

Trong tình hình nhà nhà sục sôi rủ nhau đi coi concert thì trường Ngân Hà cũng đang rần rần với chung kết cuộc thi Tài năng Âm nhạc. Song Ngư - “con tướng” violin huyền thoại sẽ đấu tay đôi với đối thủ Bé Hồng đến từ trường Sao Xẹt.

Lớp Hoàng Cung chưa kịp vui xập xình sập sàn vì có đại diện “chất khét lẹt”, thì Thiên Yết có ngay một tuyên bố sấm sét: Chính thức trở thành bầu sô cho Song Ngư và không cho một ai đến gần làm ảnh hưởng quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Mọi tiếp xúc với Song Ngư đều phải qua Thiên Yết, nhưng tiếc thay… Song Ngư lại hắt xì liên tùng tục ngay lúc cao trào. Mùa cúm đã lừ lừ bước đến!

Liệu âm thanh violin được ví von như đưa người nghe đến “thực tại ảo” có bị gián đoạn?

Phụ kiện mãi đỉnh mãi keo nhất hệ Mặt Trời

Không cần “lấy cây kim may đồ rồi khâu cái túi xong bắt trái tim anh bỏ vô” nữa, vì tim bạn chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng khi xé túi bí mật - món quà tặng kèm đỉnh nóc của Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 14. Vẫn là 4 phiên bản móc khóa cung hoàng đạo cho bạn tha hồ “xú túi mè”. Nhưng nói nhỏ là đợt này móc khóa cực xinh, ra em nào thì cũng xin là “slay nhất hệ hoàng đạo”.

Chưa hết đâu, các trò chơi tương tác hấp dẫn và trắc nghiệm đo độ “so đậm” của các quạt nhà Lớp Học Mật Ngữ cũng đã sẵn sàng chờ bạn khám phá.