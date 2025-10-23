Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiên Thần Nhỏ 538: Những tiết học “chữa lành”, đồng hành cùng cảm xúc

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Không chỉ học kiến thức trên trang sách, nhiều trường học đang mang đến cho học sinh những tiết học “chữa lành” - nơi cảm xúc được lắng nghe, kỹ năng sống được rèn luyện, và hành trình trưởng thành trở nên vui vẻ, nhiều sắc màu hơn.

Khám phá những tiết học chữa lành

Tại trường THCS Marie Curie (Hà Nội), tween khối 8 được tham gia hai chuyên đề đặc biệt mang tên “Bình an nội tâm” và “Ứng phó với căng thẳng”. Đây là những tiết học đầy cảm xúc, giúp các bạn khám phá thế giới bên trong mình theo cách nhẹ nhàng và thú vị.

ttn-4.jpg
Tween THCS Marie Curie luôn có những tiết học thú vị.

Những tiết học “chữa lành” này không chỉ giúp tween hiểu mình hơn, mà còn khuyến khích các bạn biết lắng nghe, thấu cảm với người khác, học cách yêu thương, tin tưởng và mạnh mẽ hơn trên con đường trưởng thành.

Ghi điểm tuyệt đối với thầy cô

Tháng 11 là thời điểm trường học của tween rộn ràng hẳn lên, khi chúng ta chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - dịp để bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô đáng kính. Điều khiến thầy cô trân trọng hơn cả chính là tấm lòng và sự chân thành mà bạn gửi gắm.

ttn-7.jpg
Một tấm thiệp bạn tự làm sẽ là món quà ý nghĩa với thầy cô.

Chính vì vậy, những món quà tự tay làm (handmade) luôn là lựa chọn đầy ý nghĩa. Một tấm thiệp tự vẽ, một bó hoa giấy, một chiếc khung ảnh nhỏ xinh hay chiếc bookmark (đánh dấu trang) dễ thương đều là những gợi ý hay. Nếu bạn khéo tay, có thể thử sức với thiệp 3D phức tạp hơn, vẽ một bức tranh kỹ thuật số về thầy cô, hay tái chế giấy cũ thành những bông hoa xinh xắn - vừa sáng tạo lại vừa thân thiện môi trường.

Tọa độ vi vu đỉnh nhất tháng này

Nếu tween nào mê phong cách retro của Mỹ thì Foto Flicker chính là vũ trụ song song dành cho bạn. Mỗi góc nhỏ trong tiệm đều như bước ra từ bộ phim thời 8X. Với đèn vàng ấm áp, rèm nhung đỏ, máy ảnh giả lập film và cả những phụ kiện đậm chất miền Viễn Tây như nón cao bồi, đồ hóa trang,…

ttn-2.jpg
Tween TP.HCM đã có thêm một địa điểm chụp ảnh mới.

Đặc biệt, Foto Flicker còn cho các tween một đặc quyền là chức năng chụp lại ảnh khi chưa ưng ý. Cứ chụp xong một tấm ảnh là bạn sẽ được quyết định có muốn chụp lại hay không, và chụp lại bao nhiêu lần cũng được.

ttn-1.jpg

Thiên Thần Nhỏ 538 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 2/11, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
