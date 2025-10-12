"Chiến thần Ngữ Văn" cập bến, mở khóa kỹ năng tư duy để teen “thở ra Văn”

HHTO - Sáng ngày 12/10, “Chiến thần Ngữ Văn” của tác giả best-seller Đinh Hằng đã chính thức chào sân, đưa độc giả đến một "bầu trời" văn chương mới. Cùng Nhà Hoa điểm qua những khoảnh khắc thú vị tại sự kiện ra mắt và ký tặng vừa qua nhé!

Phát "vía giỏi văn" bằng tình yêu con chữ

"Kết duyên" với con chữ gần 23 năm, blogger du lịch Đinh Hằng đã không còn xa lạ gì với việc chăm chút cho “khu vườn văn chương” của mình.

Là cựu học sinh chuyên Văn đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp Quốc gia, đồng thời là cộng tác viên kỳ cựu của những trang báo lớn với hơn 200 bài báo và tác giả của hai cuốn du ký đứng đầu các bảng xếp hạng sách - Đinh Hằng là người các bạn nên tìm tới nếu muốn được một lần "diện kiến" cách "dân chuyên" hành văn.

Giữa lúc mà môn Văn thường bị gò bó trong khuôn khổ thi cử, “Chiến Thần Ngữ Văn” mở ra một cách hiểu mới: viết không phải là làm bài tập làm văn, mà là một kỹ năng sống giúp ta nhìn thấy và diễn đạt thế giới bằng chính giọng của mình.

Bạn Hoàng Thị Quỳnh (trường THPT Tam Phú) cũng đã từng trải qua cảm giác gò bó trong việc viết văn: “Em cũng xuất phát từ việc luôn viết theo khuôn khổ để vượt qua những kỳ thi trong trường học. Nhưng mà sau khi nghe những chia sẻ của chị, em đã có một góc nhìn hoàn toàn mới, không còn có cảm giác phải uốn từng con chữ mình một cách gò bó".

Đi một ngày sàng, học một tràng văn

Tại sự kiện, Đinh Hằng đã có những chia sẻ chân thật về quá trình viết, theo đuổi văn chương của bản thân. Rằng "tài năng chỉ là phần nổi của tảng băng", dù là trong viết lách hay bất cứ lĩnh vực nào.

Mình cũng đã có những lúc viết blog không ai đọc, đăng video chỉ lèo tèo vài lượt xem để trở thành một influencer với triệu lượt view như ngày hôm nay. Ai cũng bắt đầu từ đâu đó, và hành trình đến với văn chương cũng vậy - Đinh Hằng.

Và việc “quá đẳng cấp” cũng đi kèm những “phiền phức riêng”. “Đôi lúc khi mình đi ăn một nhà hàng, mình rất ghen tị với những bạn có thể cảm nhận món ăn đó đơn thuần như một món ăn ngon mà không cần biết là người ta đã dùng những kỹ thuật nào để làm ra món ăn đó”, tác giả dí dỏm kể.

Bạn Thái Hà (học sinh trường Phổ thông Năng khiếu) đồng cảm: “Là học sinh chuyên Văn, khi nghe chị Đinh Hằng thì mình cũng nhận ra đã lâu rồi mình không thể đọc văn một các tự nhiên, vô tư nữa. Tuy nhiên, mình cũng đã tự rút ra cách thả lỏng để tận hưởng cái “hồn”, cảm nhận trọn vẹn cảm xúc cá nhân của mình với các tác phẩm, và được truyền cảm hứng từ tác giả rất nhiều".

Cuốn sách thay đổi 180 độ góc nhìn của bạn

Người viết về kiến thức, chỉ về kỹ thuật thì rất nhiều, nhưng mình là người viết để mở ra cho các bạn một lối tư duy câu chữ. Trong sách, mình sẽ dẫn các bạn đến sa mạc Sahara, đưa các bạn lên đỉnh núi ở Chile, cho các bạn thấy những gì mình đã thấy và chỉ cho các bạn cách tư duy ra những câu chữ, những hình ảnh, thổi hồn vào khung cảnh khô cằn đấy - Đinh Hằng.

Bạn Minh Nhựt (Gò Vấp) cũng đến với sự kiện với tình yêu to lớn dành cho con chữ và về với những “bí kíp”, những góc nhìn mới về môn Văn: “Với mình hai chữ "Chiến thần" ở đây thể hiện sự trân trọng sâu sắc, chị Đinh Hằng sử dụng hai chữ "Chiến thần" là để thay đổi quan điểm của người đọc giả rằng việc học văn không phải là để học đối phó, mà "Chiến Thần Ngữ Văn" ở đây còn là người biết cảm nhận, suy ngẫm và dùng văn học để làm giàu cho tâm hồn”.

Chiến Thần Ngữ Văn sẽ có hai phần: phần một về kỹ thuật viết nói chung, phần hai sẽ về tầm quan trọng của việc học văn - những chương sách mà tác giả Đinh Hằng đã “rút hết tâm can” để viết nên.

Tôi cho bạn một ngôi nhà, bạn sẽ đặt nội thất vào những đâu, đặt từng cái bàn, cái ghế ở đâu để ngôi nhà trở nên lộng lẫy? Tương tự như vậy, khi viết văn, bạn sẽ đưa các phép ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa vào đâu để từng con chữ trở nên sống động? "Chiến Thần Ngữ Văn" sẽ chỉ cho các bạn cách - Đinh Hằng.

Chỉ với 120 "con cá", tương đương với vài ly trà sữa là bạn đã có thể sở hữu trên tay chìa khóa mở cửa một "đỉnh cao" văn chương mới rồi đó! Nhanh tay “tậu” cho mình một Chiến Thần Ngữ Văn nhé.