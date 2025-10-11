Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Muốn học viết để sống trọn vẹn, chọn bạn đồng hành là "Chiến thần Ngữ Văn"

Biệt đội H2T
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Có một điều mà sau khi sở hữu cuốn cẩm nang tự học và thực hành viết lách “độc lạ Ngữ Văn” đến từ tác giả best-seller Đinh Hằng, bạn sẽ làm được. Đó là bạn sẽ không còn bối rối không biết bắt đầu từ đâu trước một đề văn lạ. Bởi bạn đã được trang bị tư duy của một "Chiến thần Ngữ Văn"!

Từ viết để sống đến sống để viết

Đinh Hằng là cái tên đã đồng hành cùng con chữ hơn hai thập kỷ.

06-min.jpg

Từ một học sinh chuyên Văn từng đạt giải Nhì Quốc gia (năm đó không có giải Nhất), tác giả bước vào nghề báo rồi trở thành blogger du lịch hot hit với gần một triệu người theo dõi, thực hiện hơn 200 bài báo và hàng ngàn nội dung lan tỏa trên mạng xã hội.

Đinh Hằng cũng là tác giả ba cuốn du ký best-seller gồm: Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ, Chân đi không mỏi: Hành trình Đông Nam Á Người tình Havana.

2-2-min.jpg

Với tác giả, viết không chỉ là một nghề, mà là hành trình từ “viết để sống” đến “sống để viết”, biến chữ nghĩa thành cách nhìn và chạm đến thế giới của riêng mình.

Lạc vào khu vườn ngôn từ có 1-0-2

Trong cuốn sách mới mang tên Chiến thần Ngữ Văn ra mắt tháng 10 này, Đinh Hằng sẽ mở ra một “khu vườn ngôn từ” nơi độc giả được thấy tận mắt cách một người viết chuyên nghiệp “gieo hạt” câu chữ.

02.jpg

Thú vị hơn là, tác giả sẽ chia sẻ cách “dịch” những khái niệm khô khan thành ngôn ngữ gần gũi, cách biến quan sát thành lập luận, cách dùng chi tiết nhỏ để gợi cảm xúc lớn.

Chiến thần Ngữ Văn vừa là một cẩm nang kỹ thuật viết, vừa là hành trình trải nghiệm của chính tác giả, để ai bước vào cũng thấy mình đang đi giữa một khu vườn chữ nghĩa có hương sắc riêng.

trang-noi-dung-6-min.jpg

Bạn là một viên ngọc sáng

Điểm đặc biệt của sách là dành cho tất cả mọi người, kể cả teen sợ chưa “sống đủ” để viết sâu, người mới tập viết, hay cả những ai từng bỏ quên văn chương. Tác giả đưa ra khung viết 5 câu (tình huống - vấn đề - nguyên nhân - giải pháp - thông điệp), bộ lọc 4C (Cái gì? Chứng cứ? Cách nói? Cách xử lý?) khi đối diện với phản hồi, cùng vô vàn ví dụ thực tế giúp viết lách trở thành kỹ năng ai cũng có thể “nâng trình”.

muc-luc-min.jpg

Khi đọc sách, nhiều giáo viên, chuyên gia và độc giả trẻ đã cảm nhận sức hấp dẫn của cuốn sách này.

Thầy Phan Duy Khôi (Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đánh giá sách giúp kết nối việc học Văn trong nhà trường với đời thực, thay đổi cách nhìn của người đọc về môn Văn như một “công cụ” gắn bó mật thiết với cuộc sống.

thay-phan-duy-khoi.jpg
Thầy Phan Duy Khôi

Beauty blogger Chou Lười Makeup chia sẻ nhờ đọc mà vốn từ của mình “giàu có, bạt ngàn”, khiến những video gần đây trở nên phong phú hơn.

chou-luoi-makeup-3.jpg
Beauty blogger Chou Lười Makeup

Ca sĩ/diễn viên LAMOON (cựu học sinh Chuyên Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Bình Khiêm, Đà Nẵng) thì nhận xét: “Một cuốn sách cần thiết không chỉ dành cho các bạn học sinh muốn trau dồi môn Văn mà còn cho cả những ai đang làm việc liên quan đến sáng tạo nội dung.”

screenshot-2025-10-08-at-101927.png
Ca sĩ/diễn viên LAMOON

"Chiến thần Ngữ Văn không biến bạn trở thành một “chiến binh nghìn máu”, viết văn hay, dùng chữ giỏi ngay tức khắc. Nhưng khi gấp cuốn sách lại, bạn sẽ yêu văn chương theo cách ít ai ngờ tới” - bạn Lại Như Phương (Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn năm học 2021 - 2022) chia sẻ.

01.jpg

“Trẩy hội” sân khấu “debut” đặc biệt của cuốn “văn-không-mẫu”

Để cuốn sách không chỉ dừng lại trên trang giấy, tác giả Đinh Hằng dự kiến ra mắt tác phẩm cùng bạn đọc vào 9h sáng ngày 12/10/2025 tại Nhà sách FAHASA Tân Định (389 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

poster-a4.jpg

Ngoài phần giao lưu sôi nổi chia sẻ về cuốn sách, chương trình còn có trò chơi tương tác với phần quà thú vị, cùng hoạt động ký tặng sách và chụp hình lưu niệm.

Đây sẽ là dịp để học sinh, sinh viên, các CLB sáng tạo nội dung và bạn đọc yêu thích văn chương cùng gặp gỡ, lắng nghe tác giả chia sẻ về hành trình viết, về cảm hứng học Văn và những kỹ thuật viết thực tiễn.

1-2-min.jpg

Đặc san Học gì để dẫn đầu: Chiến thần Ngữ Văn của tác giả Đinh Hằng do báo Hoa Học Trò phát hành, dự kiến có mặt toàn quốc ngày 10/10/2025 với giá 120.000 đồng, đính kèm phụ kiện sổ postcard.

LINK ĐĂNG KÍ THAM DỰ SỰ KIỆN RA MẮT SÁCH: https://tinyurl.com/chienthannguvan-event

Đặt sách ngay từ bây giờ tại:

- Shopee: https://s.shopee.vn/1LWwA5Whig

- TiktokShop: https://vt.tiktok.com/ZSH7FkjcuXjrh-3gEht/

- Fahasa: https://www.fahasa.com/catalog/product/view/id/759108

cover-facebook.jpg
Biệt đội H2T
#viết lách #Chiến thần Ngữ Văn #Đinh Hằng #kỹ năng viết #sáng tạo nội dung #văn chương #kỹ thuật viết

