Đêm nhạc Chạm Việt Nam: Bạn có hẹn với Đen, Anh Tú, Ngô Lan Hương, Double2T, Hà Myo

HHT - Đen, Double2T, “Anh trai” Anh Tú cùng “Em xinh” Ngô Lan Hương, Hà Myo và nhiều nghệ sĩ trẻ sẽ tham gia đêm nhạc “Chạm Việt Nam” trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival.

Để đánh dấu chặng đường 5 năm của Ngày Thẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong tổ chức đêm nhạc Chạm Việt Nam trong tháng 10 này. Với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin”, sự kiện âm nhạc dự kiến thu hút hàng nghìn khán giả tham gia thông qua những màn trình diễn bùng nổ đến từ dàn nghệ sĩ đình đám.

ĐEN

Không thể phủ nhận rằng Đen là cái tên hàng đầu, hứa hẹn được khán giả mong chờ nhất với những màn trình diễn “chất”, đặc sắc. Ở bất kỳ sự kiện âm nhạc nào, nam rapper cũng gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự mộc mạc, gần gũi, vừa trình diễn vừa giao lưu thân mật với khán giả. Có xuất thân từ underground ít người biết đến, Đen bắt đầu nổi tiếng nhờ ca khúc Đưa Nhau Đi Trốn.

Giữa làn sóng nhạc Hip-Hop “hầm hố”, chất liệu giản dị, đậm chất đời thường trong âm nhạc của Đen trở nên độc đáo, dễ dàng đi vào trái tim người nghe. Anh tiếp tục ghi dấu ấn với loạt bản hit như Lối Nhỏ, Bài Này Chill Phết, Mười Năm, Một triệu like... đều đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube, góp phần khẳng định vị thế một trong những rapper được công chúng yêu mến nhất.

ANH TÚ

Các "quạt" đã sẵn sàng "cướp mic" khi loạt hit của Anh Tú vang lên tại "Chạm Việt Nam" chưa?

Tiếp tục “giữ chuỗi” các sự kiện âm nhạc hướng về đất nước của mình, Anh Tú là cái tên được mong chờ không kém cạnh tại đại nhạc hội Ngày Thẻ Việt Nam 2025. Kể từ Rap Việt cho đến nay, nam ca sĩ đã có hành trình nửa thập kỷ phát triển vượt bậc, trở thành nghệ sĩ đa tài, sở hữu giọng hát hay, khả năng trình diễn tốt cùng với tính cách thân thiện, hài hước và cởi mở.

Nhất là khi đứng trên sân khấu, Anh Tú khó lòng khiến khán giả rời mắt vì luôn mang đến những màn trình diễn truyền cảm, da diết và đi vào lòng người. Sau một loạt các chương trình như Anh Trai “Say Hi”, Sao Nhập Ngũ, và đặc biệt là ngôi vị Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, Anh Tú đã “bỏ túi” cho mình nhiều ca khúc nổi tiếng như Khóa Ly Biệt, Duyên Do Trời Phận Tại Ta, Sóng Vỗ Vỡ Bờ, Đều Là Của Em... qua đó được kỳ vọng sẽ mang đến những màn hòa ca, hòa giọng đầy sâu lắng cùng khán giả tại sự kiện của Ngày Thẻ Việt Nam 2025.

DOUBLE2T

Sau ngôi vị Quán quân Rap Việt mùa 3, Double2T thừa thắng xông lên khi trở thành nghệ sĩ quen mặt tại các sự kiện âm nhạc tầm cỡ. Chàng rapper sinh năm 1996 từng được vinh dự trình diễn tại cả hai sự kiện A50 và A80 đầy vẻ vang và tự hào của đất nước. Mang phong cách âm nhạc pha trộn giữa chất Hip-Hop hiện đại và thanh âm miền núi, Double2T dễ dàng tách mình và trở nên độc đáo. Anh được biết đến rộng rãi với những ca khúc như À Lôi, Người Miền Núi Chất... từng một thời “làm mưa làm gió”, và chắc chắn sẽ tiếp tục khuấy động sân khấu của đại nhạc hội Ngày Thẻ Việt Nam 2025.

NGÔ LAN HƯƠNG

Năm 2025 đánh dấu sự bứt phá của Ngô Lan Hương trên “bản đồ” âm nhạc Việt, nhất là sau khi cô tham gia chương trình Em Xinh “Say Hi” mùa đầu tiên. Trải qua một loạt sân khấu đặc sắc như Đã Xinh Lại Còn Thông Minh, Easier và Red Flag, Ngô Lan Hương cho khán giả thấy rõ bản thân không chỉ có thế mạnh giọng hát, mà còn “cân” được vũ đạo, trình diễn hay Rap.

Ngô Lan Hương được khán giả yêu thương khắp cả nước nhờ ca khúc đình đám Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Ban đầu chỉ là ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên nhưng sau đó, Đi Giữa Trời Rực Rỡ tạo nên nhiều trào lưu “gây sốt” mạng xã hội, và giành được giải Bài hát hiện tượng tại Làn Sóng Xanh 2024, cũng là chiếc cúp đầu tiên sau nhiều năm nỗ lực làm nghề của Ngô Lan Hương.

HÀ MYO

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 là phần thưởng quý giá, ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của Hà Myo trong con đường hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ được đánh giá có cá tính âm nhạc riêng, nổi bật với phong cách dân gian đương đại đầy sáng tạo. Hà Myo đã kết hợp dân ca Bắc bộ, đặc biệt là xẩm với âm nhạc điện tử tạo nên màu sắc tươi trẻ nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt. Hà Myo mạnh dạn thử nghiệm và thành công, đem lại làn gió khác biệt cho sân khấu âm nhạc và đưa âm nhạc dân tộc tới gần hơn với giới trẻ.

Ngoài ra, vườn hoa của đêm nhạc Chạm Việt Nam còn có sự góp mặt của DJ Thảo Bebe, nữ ca sĩ Châu Dương và Dung Hoàng Phạm.

Sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival sẽ diễn ra từ 9h ngày Thứ Bảy 18/10 đến 12h ngày Chủ Nhật 19/10 tại điểm hẹn Sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội (số 1 Lê Thanh Nghị, Hà Nội).

Độc giả nhà Hoa sở hữu ấn phẩm Hoa Học Trò số 1467 sẽ có cơ hội nhận vé đêm nhạc.

Thời gian nhận vé từ 9h đến 17h, thứ 5 ngày 16/10/2025.

Địa điểm: Tòa soạn báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

Điều kiện: Hoạt động này chỉ dành cho khán giả mua số báo Hoa Học Trò 1467 tại "tọa độ" trên. Độc giả mua một cuốn báo được tặng kèm 1 vé. Mỗi độc giả chỉ được mua tối đa 2 cuốn Hoa Học Trò 1467 (bạn nhớ mang theo CCCD hoặc thẻ học sinh/ sinh viên để đăng ký vé nha!). Số lượng báo và vé có giới hạn nên thời gian nhận vé có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Ban tổ chức chỉ nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Điện thoại liên hệ: Chị Thanh (Bộ phận phát hành) - 0903444897

Trong trường hợp “hụt nguyện vọng” khi “mua Hoa Học Trò - đu fest”, khán giả vẫn còn cơ hội nhận được vé vào miễn phí khi đến trải nghiệm tại Ngày thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival.

Các "tọa độ" có thể "săn vé - đu fest" dành cho những ai "lỡ rơi nhịp tim" với các nghệ sĩ ở Chạm Việt Nam.