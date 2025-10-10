Cuộc thi Chạm vào sự thật, cảnh giác lừa đảo: "Tiểu phẩm" ngay để rinh quà xịn

HHTO - Là một trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ sự kiện "Ngày Thẻ Việt Nam 2025", cuộc thi "Chạm vào sự thật, cảnh giác lừa đảo" được khởi động với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về các hình thức lừa đảo trên môi trường số.

Mục đích của cuộc thi “Chạm vào sự thật, cảnh giác lừa đảo” là góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên môi trường số một cách gần gũi, dễ hiểu và thú vị.

Đối tượng tham gia có thể nói là "vô cùng": Bạn có thể là người từng bị "đào lửa" tiếp cận hoặc đơn giản chỉ là người thích sáng tạo nội dung số, “tiểu phẩm” trên mạng xã hội… Bài dự thi có thể nộp “vô cực” - tức là không giới hạn về số lượng bài thi của một cá nhân hay nhóm tác giả.

Cuộc thi đã khởi động và sẽ “đóng cổng” vào ngày 30/10/2025. Người tham gia sẽ sáng tạo nội dung dưới hình thức video (không quá 3 phút) hoặc bài viết (độ dài dưới 1000 từ) với gửi thông điệp về cảnh báo các hình thức lừa đảo, hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, xử lý… Bạn có thể “múa content” theo bất kỳ phong cách, concept nào mà bản thân cảm thấy tích cực, thú vị, ấn tượng và có sức lan tỏa.

Sau khi đã có sản phẩm thì đây là cách thức dự thi:

Bước 1: Đăng tải nội dung lên trang cá nhân Facebook, TikTok

Bước 2: Đính kèm hashtag bắt buộc dưới bài dự thi: #Chuyenthatbaihocthat #CanhGiacTaiChinh #SongFestival2025

Bước 3: Điền link bài dự thi + thông tin người dự thi tại form đăng ký của BTC cuộc thi: https://forms.gle/Uz8gTFG5HYTsKFLg6

Đừng quên kêu gọi “cả làng, cả phố” “đẩy view”, “kéo tim” cho bài đăng của mình nhé vì đây sẽ là căn cứ để ban tổ chức trao giải.

2 Giải thưởng cho video có lượt tương tác cao nhất trên số like, view, share (video đăng tải trên TikTok, Facebook) trị giá 3.000.000 đồng/ mỗi giải

1 Giải cho bài viết có nhiều lượt tương tác trên số like, share cao nhất (chỉ tính trên Facebook) trị giá 3.000.000 đồng

1 Giải ấn tượng cho bài viết/ video có hướng dẫn các phòng chống lừa đảo thú vị nhất - do BTC lựa chọn, trị giá 2.000.000 đồng

Với “Giải tham gia”, bạn sẽ nhận được "Giấy Chứng Nhận" xịn mịn từ chương trình Ngày Thẻ Việt Nam 2025.