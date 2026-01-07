Đón đọc H2Tết Bính Ngọ 2026: Nô nức điểm hẹn mùa Xuân tại trường học Gen Z

HHTO - “Nô nức đông vui”, teen “mở hội trên kinh đô”. Từ những thước phim Tết đậm chất điện ảnh, hội chợ ẩm thực “ăn là ghiền” đến các hoạt động thiện nguyện lan tỏa hơi ấm mùa Xuân, teen cả nước đang chào 2026 vừa hiện đại vừa chan chứa giá trị truyền thống trong những ngày đầu năm mới.

Anh Trai "Say Hi" 2025: Văn hóa thần tượng sang trang

Với 30 gương mặt mới cùng độ phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, Anh Trai “Say Hi” mùa 2 không chỉ khuấy động đường đua âm nhạc mà còn phản ánh rõ sự chuyển mình của cộng đồng fandom. Ở mùa giải này, Anh Trai “Say Hi” không đơn thuần là một sân chơi âm nhạc - giải trí, mà đã dần trở thành “bệ phóng” cho một thế hệ fandom trưởng thành hơn: Chủ động tổ chức, bài bản trong cách ủng hộ thần tượng và sẵn sàng đồng hành bằng cả cảm xúc lẫn nguồn lực. Chính sự chuyển mình của cộng đồng người hâm mộ đã góp phần tạo nên một mùa giải sôi động, vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình truyền hình thực tế.

Tân Binh Toàn Năng: Đội hình chính thức sẽ đủ "wow"?

Từ Top 100 đến hành trình Tân Binh Thăng Cấp của đội hình 8 người, Tân Binh Toàn Năng đang ở gần sát với “vạch đích”. Liệu rằng, sau hơn nửa năm mài giũa - từ các kỳ sát hạch đến loạt Công diễn thi đấu quốc tế, đội hình chính thức được “chốt sổ” có đủ thuyết phục khán giả?

Năm thế giới số 1: Teen quyết không "về nhì"!

Nếu “năm thanh lọc” 2025 (năm số 9) từng là chuỗi ngày đầy thử thách, chông gai và dramahít hà không xuể, thì năm 2026 lại mang đến một tín hiệu hoàn toàn khác. Năm thế giới số 1 chính thức mở ra chu kỳ mới để Gen Z chúng mình bật giao diện “chiến đét”, dám đi trước một bước để không “về nhì” trong cuộc đua của chính mình.

"Yêu đơn phương" A.I?

Khảo sát ở Mỹ cho biết 1 trong 5 học sinh, hoặc người mà các bạn ấy biết, có mối quan hệ tình cảm với A.I. Mối quan hệ một chiều giữa người với trí tuệ nhân tạo là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt trong năm 2025.