Cười ngả nghiêng với "bộ tứ báo thủ" cảnh khuyển: Lộ diện "cậu ấm" siêu quậy

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
HHTO - Cảnh sát Sở Hùng (Vân Nam, Trung Quốc) vừa khiến dân mạng xứ tỷ dân thích thú khi ra văn bản phê bình 4 chú chó nghiệp vụ. Từ đi vệ sinh sai chỗ đến "tác động vật lý" đồng nghiệp, danh sách vi phạm khiến ai nấy bất ngờ.

Mới đây, một văn bản hành chính của Cảnh sát Sở Hùng (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chú ý. Thông báo nêu rõ: "Gần đây một số đồng chí chó làm việc chưa đạt yêu cầu, có biểu hiện ồn ào, ảnh hưởng hình ảnh toàn đội". Và thế là 4 cái tên vàng trong làng "rắc rối" chính thức bị gọi tên.

canh-khuyen-tq.jpg
Những ngày đầu năm, bộ tứ "báo thủ" được xuất hiện trên "bảng vàng". - Ảnh: m.gmw.cn.

Đội hình "bất ổn" bao gồm: Tia Chớp - mắc bệnh "ngôi sao", đi làm ủ rũ nhưng tan làm lại tăng động; Phi Thiên - hăng máu quá đà, không phân biệt địch ta mà quay sang "tác động vật lý" khiến đồng nghiệp bị thương; Kim Cang - ở bẩn, cào nhân viên spa khiến đơn vị phải bồi thường 500 tệ (khoảng 1,8 triệu đồng). Nổi bật là Yêu Yêu Linh (tên lái âm số 110 - yaoyaoling) bị phê bình vì tội danh: Tè bậy trong ký túc xá, làm ướt giường đồng nghiệp tầng dưới.

canh-khuyen-tq-1.jpg
Ảnh: m.gmw.cn.

Cộng đồng mạng nhanh chóng soi ra Yêu Yêu Linh sở hữu "gia thế" không phải dạng vừa. Mẹ của cậu là Đại Lực - cảnh khuyển có thành tích tốt của đơn vị. Sinh đúng dịp ngày Cảnh sát (10/1), chú chó nhỏ được đặt tên Yêu Yêu Linh. Dù mang gen trội của mẹ và bố, nhưng Yêu Yêu Linh lại có tuổi thơ "dữ dội", từng liên tiếp bị nhắc nhở, thậm chí đối mặt với án phạt "cắt cơm, cắt pate" vì đánh nhau và vệ sinh không đúng chỗ.

canh-khuyen-tq-2.jpg
Một netizen﻿ hài hước tóm tắt vi phạm: Yêu Yêu Linh tè bậy khiến Tia Chớp mất ngủ, Kim Cang dính bẩn, Phi Thiên "ngứa mắt" lao vào đánh, còn Tia Chớp tan làm thì hớn hở đi kể lể.

Dù hay gây rắc rối với những lỗi vặt trong sinh hoạt, Yêu Yêu Linh vẫn được các huấn luyện viên đánh giá cao về chuyên môn. Nhờ thính giác và khứu giác nhạy bén, chú chó này đã vượt qua kỳ sát hạch, độc lập tham gia 2 vụ cứu hộ và 4 vụ truy bắt nghi phạm. Sự đối lập giữa khả năng tác chiến tốt và tính cách "trẻ con" đời thường khiến câu chuyện về Yêu Yêu Linh càng thêm thu hút.

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận hài hước: "Thương đồng nghiệp nằm tầng dưới của Yêu Yêu Linh", "Tia Chớp chính là hiện thân của tôi mỗi sáng thứ Hai đi làm", "Đề nghị phạt trừ lương bằng đùi gà để làm gương cho toàn đội nhé"...

1473.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
#chó nghiệp vụ #Trung Quốc #cảnh sát #gia thế #phê bình #đội chó

