ASEAN Cup 2026 ĐT Việt Nam vào bảng đấu nhiều duyên nợ, không cùng bảng với ĐT Thái Lan

HHTO - Lễ bốc thăm vòng bảng ASEAN Cup 2026 đã chính thức xác định hành trình bảo vệ ngôi vô địch của ĐT Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách khi phải chạm trán với các đối thủ là ĐT Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở vòng play-off.

Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thử thách

Ngày 15/1/2026, lễ bốc thăm vòng bảng ASEAN Cup 2026 (tên gọi mới của AFF Cup) đã diễn ra tại Jakarta (Indonesia), qua đó xác định cục diện các bảng đấu của giải bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Với vị thế đương kim vô địch, ĐT Việt Nam được xếp vào bảng A, nơi hội tụ nhiều đối thủ quen mặt và giàu duyên nợ.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội: ĐT Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste. Đây được xem là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, khi Việt Nam liên tục phải đối đầu với những đối thủ từng nhiều lần chạm trán tại các kỳ AFF Cup trước đây.

ĐT Indonesia tiếp tục là đối thủ đáng gờm nhất của tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu lực lượng trẻ trung, giàu thể lực và không ngừng tiến bộ trong những năm gần đây. Những cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia luôn diễn ra căng thẳng, giàu cảm xúc và thường mang tính quyết định đến ngôi đầu bảng.

Singapore cũng là cái tên không thể xem nhẹ. Dù không còn duy trì vị thế như giai đoạn hoàng kim, nhưng đội bóng đảo quốc sư tử vẫn nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, chặt chẽ và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Việc phải thi đấu cả sân nhà lẫn sân khách khiến các trận gặp Singapore tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

Campuchia được đánh giá là đối thủ “dễ thở” hơn, song ĐT Việt Nam vẫn cần sự thận trọng. Bóng đá Campuchia đã có những bước tiến rõ rệt, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu. Trong bối cảnh thi đấu vòng tròn sân nhà - sân khách, mọi sai sót đều có thể phải trả giá.

Đội còn lại của bảng A sẽ được xác định sau loạt play-off giữa Brunei và Timor Leste. Dù là đội nào giành quyền đi tiếp, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn, song không được phép chủ quan.

Thách thức cho hành trình bảo vệ ngôi vương

ASEAN Cup 2026 được tổ chức theo thể thức vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Mỗi bảng gồm 5 đội, thi đấu để chọn ra 2 đội đứng đầu giành quyền vào bán kết.

Các trận vòng bảng dự kiến diễn ra từ 24/7 đến 8/8/2026. Vòng bán kết và chung kết tiếp tục áp dụng thể thức lượt đi - lượt về, giúp các đội có cơ hội thể hiện bản lĩnh cả trên sân nhà lẫn sân khách. Vòng Chung kết ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra trong khoảng từ 15 đến 26/8/2026.

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024.

Với cục diện bảng A, tuyển Việt Nam được đánh giá có cơ hội lớn đi tiếp, nhưng chắc chắn sẽ không có chặng đường dễ dàng. Những trận đấu với ĐT Indonesia và Singapore được xem là “then chốt” cho cuộc đua ngôi đầu bảng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến lợi thế ở vòng bán kết.

ASEAN Cup 2026 không chỉ là mục tiêu bảo vệ chức vô địch, mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho ĐT Việt Nam trong quá trình trẻ hóa lực lượng và chuẩn bị cho các giải đấu lớn hơn ở châu lục. Kết quả bốc thăm đã mở ra một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi đội tuyển phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.