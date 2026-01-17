Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cách tạo ảnh đu trend "nắm đầu" từ trên xuống đang nổi rần rần trên TikTok

Sơn Trần

HHTO - Hướng dẫn chi tiết cách dùng CapCut tạo ảnh trend nắm đầu mặt baby đầu to đang làm mưa làm gió trên TikTok giúp bạn bắt kịp xu hướng mới nhất.

Những ngày gần đây, TikTok đang viral những video tạo ảnh "nắm đầu" triệu tim vô cùng đáng yêu. Đó là phiên bản baby của chính bạn với chiếc đầu to tròn, gương mặt bầu bĩnh đang bị một bàn tay từ trên cao "nắm" lấy vạt áo hoặc mũ, trông vừa lầy lội vừa cưng xỉu.

Để có bức ảnh chuẩn chỉnh như các "Tóp Tóp-er" chuyên nghiệp, bạn chỉ cần tận dụng kho mẫu có sẵn và làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào CapCut, tại mục tìm kiếm nhập "Trend nắm đầu".

Bước 2: Lúc này CapCut sẽ hiện sẵn các mẫu, bạn chỉ cần lướt xem và chọn mẫu ưng ý.

Bước 3: Khi đã có mẫu mà bạn muốn, nhấn "Sử dụng mẫu" và bắt đầu thêm bức ảnh gốc rõ mặt để tạo video.

Dưới đây là một số mẫu thịnh hành nhất trên TikTok được người dùng yêu thích:

Chỉ với một chiếc smartphone và vài phút thao tác trên CapCut, bạn đã có ngay bức ảnh hay video dễ thương bắt trend và lên xu hướng.

coverfb-9866.jpg
    Sơn Trần
    Theo MTMobile
    #trend #nắm đầu #TikTok #CapCut #hướng dẫn #xu hướng #đu trend ảnh nắm đầu từ trên xuống #mặt baby đầu to

